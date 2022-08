Toyota célèbre son dix millionième véhicule assemblé au Canada

Toyota Motor Manufacturing Canada fait partie du paysage automobile du sud-ouest de l'Ontario depuis 1988. L’entreprise y a assemblé de nombreux modèles Toyota et Lexus sur ses chaînes de production à Woodstock et Cambridge, qui emploient plus de 8 500 personnes dans la région.

Aujourd'hui, celle qui se charge des activités manufacturières de Toyota au pays a franchi une étape importante de son histoire - son 10 millionième véhicule.

Le véhicule en question, un Lexus NX 350h propulsé par un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 litres couplé à une paire de moteurs électriques et à une batterie, a quitté la chaîne de production portant une magnifique couleur de carrosserie rouge avec des accents noirs.

Photo: Toyota Canada

« Le jalon posé aujourd'hui montre à quel point les activités de fabrication de Toyota au Canada ont progressé au cours des trois dernières décennies », a déclaré Frank Voss, président de TMMC.

« En 1988 – l'année qui a marqué l'ouverture de notre première usine de Cambridge – nos membres d'équipe ont construit 153 Toyota Corolla. Il nous aura fallu attendre onze ans pour atteindre notre premier millionième véhicule. Aujourd'hui, nous sommes le plus important constructeur du Canada et le principal fabricant de véhicules électrifiés, pas moins d'un million de véhicules Toyota et Lexus sortant de nos usines chaque année se destinent au marché nord-américain. »

En 2003, TMMC a été élue première usine de Toyota à l'extérieur du Japon à produire des véhicules Lexus. Le NX et le NX Hybride ont commencé à sortir de l’usine de Cambridge plus tôt cette année.

La Toyota Matrix, le RAV4, le Lexus RX et, bien sûr, la Corolla font tous partie de l'histoire de TMMC en Ontario.

