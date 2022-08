La Porsche Taycan bat de nouveau le record de la piste du Nürburgring

Habitué de battre des records sur le Nürburgring, Porsche vient d'annoncer que la Taycan redevient la voiture électrique de série la plus rapide sur le célèbre circuit allemand. Avec un temps de 7 minutes 33 secondes et 35 centièmes, la Taycan Turbo S repasse devant la Tesla Model S Plaid qui avait réalisé 7:35:58 en septembre 2021.

Battre le record du Nürburgring fait partie des moyens utilisés par les constructeurs pour faire la promotion de leurs véhicules sportifs. Les voitures exotiques se battent depuis de nombreuses années sur cette piste, mais aussi des modèles plus accessibles comme des compactes sportives par exemple. Avec l'arrivée de l'électrification, on assiste à une nouvelle confrontation pour savoir quel véhicule électrique de série est le plus rapide sur le célèbre Nordschleife, la boucle Nord de ce circuit connu dans le monde entier.

Pour battre ce record (vérifié devant un notaire), Porsche annonce que la voiture utilisée est une Taycan Turbo S de série, ce qui a été contrôlé par l'organisme indépendant TÜV. La voiture était équipée d'un ensemble performance spécifique qui sera disponible sur les modèles vendus en Allemagne en 2023. Cette Taycan recevait également l'ensemble sportif PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), incluant un système électronique plus évolué, des jantes de 21 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa. Porsche précise tout de même qu'un arceau de sécurité ainsi qu'un siège baquet de course ont été ajoutés, ce sont les seuls éléments qui n'étaient pas de série à l'intérieur de la voiture.

Photo: Porsche

Avec un temps de 7:33, la Taycan est désormais aussi rapide que certaines voitures exotiques dotées de moteurs à essence. Pour rappel, le record absolu de la Nordschleife est également détenu par Porsche avec la 919 Evo (5:19:55). La voiture de course électrique la plus rapide est le prototype ID.R de Volkswagen (6:05:34).

Vous pouvez regarder la vidéo du record de la Taycan Turbo S en cliquant sur notre lecteur en haut de l'article.