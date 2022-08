Le gouvernement fédéral ajoute 500 nouvelles bornes au réseau du pays

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a octroyé 2,4 millions $ à Indigo Park Canada qui s’occupera d’installer 500 bornes de recharge de niveau 2 (240V) à travers le pays.

Le communiqué mentionne qu’au total 68 sites ont été sélectionnés et ils seront répartis en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Trois sites seront placés au Manitoba. Toutes les bornes seront accessibles aux automobilistes canadiens d’ici mars 2024.

Photo: Electrify Canada

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de résidence, de travail et de loisirs des Canadiens. Investir dans des bornes de recharge additionnelles, comme celles annoncées aujourd’hui (mardi, NDLR), permettra à plus de Canadiens de s’engager sur la voie d’un avenir carboneutre et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques », déclare le ministre.

Rappelons que le budget de 2022 a versé 1,7 milliard de dollars supplémentaires afin de prolonger jusqu’en mars 2025 le programme d’incitatifs à l’achat de véhicules zéro émission (VZE).

Ces investissements s’inscrivent dans l’atteinte de l’objectif à ce que tous les véhicules neufs vendus au Canada soient des VZE d’ici 2035.

Incitatif allant jusqu’à 5 000 $

Depuis le 25 avril 2022, le gouvernement fédéral a modifié son programme d’incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émissions (iVZE).

Toutes les voitures possédant une autonomie électrique (électriques et hybrides rechargeables) de plus de 50 kilomètres ont droit à une subvention de 5 000 $, alors qu’elle est de 2 500 $ en deçà de 50 km.

Photo: Ford

De plus, pour avoir accès au rabais, le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) doit être de 55 000 $ ou moins. Leurs variantes plus coûteuses se qualifient elles aussi jusqu’à concurrence de 65 000 $.

Du côté des plus gros véhicules comme les VUS, camionnettes et fourgonnettes, le PDSF maximal des versions de base est fixé à 60 000 $. Ça peut aller jusqu’à 70 000 $ pour les déclinaisons plus dispendieuses.

En vidéo : achat d’une voiture électrique usagée, à quelles subventions avez-vous droit?