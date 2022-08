Un Subaru Ascent pour tracter une remorque de 4 000 lb?

Je recherche un VUS à sept places capable de remorquer à l’occasion ma roulotte de 4 000 lb. Que pensez-vous du Subaru Ascent?

Bonjour Nelson,

Le Subaru Ascent partage ses éléments techniques avec l’Outback. Même châssis, même mécanique turbocompressée. Il est en revanche plus lourd de 250 kg, avec un centre de gravité plus élevé. Son comportement diffère donc de celui de l’Outback, plus agile. Cela ne fait heureusement pas de l’Ascent un mauvais parti. Son comportement est très honnête tout comme son niveau de confort et le rendement mécanique est efficace. Bien sûr, il possède un bon rouage intégral, ce qui lui permet de se distinguer de certains de ses rivaux.

Il me faut cependant souligner que parmi les VUS intermédiaires, rares sont ceux qui font appel à des quatre cylindres turbocompressés. On les utilise pour l’heure chez Ford, Mazda et Subaru, alors que les autres constructeurs font toujours appel à des V6. Et je vous avoue qu’avec un VUS, je favorise un moteur V6.

Pourquoi cela? D’abord, parce que le couple et le rendement d’un V6 sont mieux adaptés à un VUS qui a pour vocation de trimbaler la famille, les bagages, et de remorquer des charges parfois importantes. D’ailleurs, à l’exception de Ford qui tire bien son épingle du jeu avec l’Explorer, le remorquage est plus ardu chez Mazda et Subaru, en comparaison avec la concurrence. Même si Subaru affirme que l’Ascent peut tracter 5 000 lb. Dans les faits, le véhicule est moins efficace à ce jeu qu’un Honda Pilot, qu’un Kia Telluride ou Nissan Pathfinder.

Sachez également que peu importe l’option que vous choisirez, la consommation d’essence sera approximativement semblable. Les cotes annoncées des CX-9 et Ascent sont d’ailleurs similaires à celles des Pathfinder et Highlander abritant un V6, et qui au quotidien pourraient même être plus frugaux.

Aussi, l’Ascent n’est pas le plus spacieux de sa catégorie. Il est certes un peu moins encombrant que le Volkswagen Atlas ou le Chevrolet Traverse, par exemple, mais propose néanmoins beaucoup moins d’espace qu’un Kia Telluride ou Nissan Pathfinder de même dimension.

Mon choix s’arrêterait donc plutôt sur un modèle équipé d’un moteur V6. Je pense au Honda Pilot, au duo coréen Palisade/Telluride, au Nissan Pathfinder ou au Toyota Highlander. Des véhicules qui sont selon moi plus polyvalents et qui répondent mieux aux besoins des acheteurs.

