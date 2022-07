En vidéo : la plus grosse exposition de voitures anciennes au Québec est de retour!

Après une pause forcée de deux ans, le Granby International reprend du service en fin de semaine!

Du 29 au 31 juillet, des milliers de véhicules seront rassemblés au Parc Daniel-Johnson, aux abords du Lac Boivin. Comme lors des 38 éditions qui ont précédé, on y trouvera une grande variété de modèles anciens, allant des fameux Muscle Cars américains aux Hot Rods en passant par quelques modèles européens et japonais.

Le Granby International, c'est la plus grande exposition du genre au Québec - et même au Canada! C’est aussi un grand marché aux puces, une section de voitures à vendre, un encan et bien sûr une occasion de se rassembler autour d’une passion commune.

Tout au long de la fin de semaine, plusieurs représentants de l’équipe du Guide de l’auto seront sur place. Antoine Joubert a d’ailleurs profité de la première journée d’ouverture pour faire le tour.

Pour voir ce qu’il a pu y découvrir, visionnez la capsule au haut de cet article! Pour ceu qui voudraient voir tout cela de plus près, c’est un rendez-vous à Granby tout au long de la fin de semaine!

