Le Fisker Ocean sera éligible aux pleins crédits gouvernementaux

Présenté officiellement dans sa version de production au Salon de l’auto de Los Angeles 2021, le VUS électrique de la nouvelle compagnie d’Henrik Fisker peut maintenant être commandé par les premiers détenteurs de réservations au Canada et on connaît ses prix.

Le Fisker Ocean se décline en quatre niveaux d’équipement, soit Sport, Ultra, Extreme et One (édition de lancement). Le premier débute à 43 999 $, transport et préparation en sus, ce qui le qualifie pour les subventions fédérale et provinciale totalisant 12 000 $.

On parle d’un modèle avec un seul moteur, traction avant et des roues de 20 ou 22 pouces. Il génère 275 chevaux et accélère de 0 à 97 km/h en 6,9 secondes en plus d’offrir une autonomie estimée à 402 kilomètres d’après les calculs de la compagnie basés sur les normes de l’EPA aux États-Unis. Le chiffre exact de Ressources naturelles Canada n’est pas encore annoncé.

Photo: Fisker

À l'intérieur

L’habitacle vegan se démarque avec des matériaux écolos et recyclés. Parmi les commodités incluses, on note un écran tactile central de 17,1 pouces (qui passe de la verticale en conduisant à l’horizontale pour regarder des films lors des arrêts), un système de son haut de gamme Fisker, un toit panoramique (non ouvrant) appelé BigSky, un rétroviseur numérique et une appli mobile qui transforme le téléphone en clé.

La technologie Fisker Intelligent Pilot comprend le freinage d’urgence automatique, un avertisseur de collision avant et latéral, la reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de circulation, la surveillance des angles morts, un détecteur de somnolence du conducteur et l’aide au maintien dans la voie.

Photo: Fisker

À partir du Ocean Ultra (63 999 $), le véhicule adopte une configuration à deux moteurs et à rouage intégral, sa puissance et son autonomie grimpent respectivement à 540 chevaux et 547 kilomètres, tandis que le temps d’accélération baisse à 3,9 secondes.

D’autres dispositifs de sécurité s’ajoutent comme l’assistance au freinage en marche arrière, puis le mode Californie permet de transformer l’Ocean en cabriolet : les vitres se baissent et le toit coulissant se rétracte automatiquement quand on appuie sur un bouton.

Photo: Fisker

Versions haut de gamme

Les versions Extreme et One (89 999 $) atteignent quant à elles 550 chevaux et n’ont besoin que de 3,6 secondes pour compléter le même sprint. Elles peuvent parcourir 563 kilomètres selon les estimations. Au nombre des ajouts, soulignons le système de caméras à 360 degrés, le régulateur de vitesse adaptatif, la fonction de stationnement assisté, le système audio Fisker HyperSound, le mode limousine et les jeux sur l’écran central.

Mais surtout, il y a ce toit appelé SolarSky qui peut recharger la batterie au point de fournir jusqu'à 3 200 kilomètres additionnels d’autonomie par année dans des conditions optimales, selon Fisker.

Photo: Fisker

La production du Fisker Ocean doit s’amorcer le 17 novembre 2022 dans l’usine de Magna-Steyr à Graz, en Autriche, étant donné que les deux entreprises sont des partenaires. Les premières livraisons au Canada sont toutefois prévues en juin 2023. L’Ocean viendra s’ajouter à une liste grandissante de VUS électriques sur le marché, comprenant notamment les Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 et Volkswagen ID.4.

À propos, Fisker aura un service de conciergerie pour livrer personnellement les véhicules aux clients. Il n’y aura pas de concessionnaires, seulement des centres d’expérience pour faire connaître la marque au grand public. La question de l’entretien et des réparations demeure à préciser.

Pour en apprendre davantage ou réserver un exemplaire, il suffit de visiter le site web de Fisker.

En vidéo : Le Fisker Ocean au Salon de l'auto de Los Angeles 2021