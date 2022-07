Chevrolet dévoile le nouveau Colorado 2023

Le renouvellement de la camionnette intermédiaire de Chevrolet survient après huit ans sans changements d’importance. Certes, la précédente génération qui a littéralement fait renaître le segment a eu droit à plusieurs améliorations au fil des ans, mais le modèle n’avait jamais eu droit à une refonte complète.

Le Chevrolet Colorado se voit donc remanié pour 2023, au même titre que la camionnette Ford Ranger, qui aura elle aussi droit à d’importantes modifications. Ford proposera notamment l’ajout d’un plus long plateau sur les modèles à cabine double, ce que réclamait la clientèle. Une situation inverse par rapport à Chevrolet qui de son côté, ne proposera désormais qu’une seule configuration de carrosserie. En effet, on ne conservera qu’un modèle à cabine double avec caisse courte, éliminant l’offre d’une caisse longue et d’une cabine allongée. Une stratégie plutôt curieuse, mais que Chevrolet explique par une trop faible demande pour les deux autres configurations.

Nouvelle gueule

Entièrement redessiné et bénéficiant d’un nouveau châssis, le Colorado voit son empattement allongé de 8 cm, alors que la longueur demeure essentiellement identique (variant de quelques millimètres selon la version. Au total, cinq versions seront proposées : WT, LT, Z71, Trail Boss et ZR2. S’ajoute également à la gamme une édition de lancement baptisée ZR2 Desert Boss, qui reçoit un traitement esthétique unique et quelques équipements spécifiques.

Esthétiquement, le Chevrolet Colorado 2023 propose une allure plus moderne et drôlement plus musclée que par le passé. Chacune des versions a droit à un traitement esthétique unique, permettant de facilement les distinguer. Naturellement, la version ZR2 est la plus impressionnante sur le plan visuel, étant 3 pouces plus haute que les versions WT et LT. Difficile également de passer sous silence cette nouvelle version Trail Boss qui, à prix plus attrayant, propose un look plus aventurier et une suspension rehaussée de 2 pouces. Il pourrait d’ailleurs s’agir de la version la plus populaire sur notre marché.

Photo: Chevrolet

Du côté de la caisse, on remarque d’abord cet imposant arceau de sécurité qui permet au Colorado version ZR2 de se distinguer davantage. Chevrolet ajoute également de série huit crochets d’arrimage, des points d’appui pour des madriers de 2x6 et 2x8, de même que la possibilité de positionner le hayon à mi-course. On intègre également au hayon un compartiment de rangement de 4 pouces de profondeur et de 45 pouces de largeur, permettant de ranger des outils et accessoires de toute sorte.

À bord, Chevrolet a complètement repensé la cabine en redessinant les sièges, la console centrale de même que le poste de conduite, qui intègre de série une instrumentation numérique avec écran de 8 pouces et un écran central tactile de 11,3 pouces avec technologie Google. Comme avec la camionnette Silverado, cet écran est configurable selon les désirs du conducteur, pour une expérience d’utilisation personnalisée. Selon la version, jusqu’à 10 angles de vue de caméra sont proposés, facilitant tantôt la conduite hors route, le stationnement ou l’arrimage d’une remorque.

Photo: Chevrolet

Adieu, V6

Après avoir récemment abandonné son moteur à quatre cylindres à essence et le moteur diesel Duramax, Chevrolet met de côté pour 2023 son moteur V6 de 3,6 litres pour le remplacer par trois variations d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres. Les versions WT et LT auront ainsi droit à un moteur produisant 237 chevaux et 259 lb-pi de couple, pour une capacité de remorquage fixée à 3 500 lb. En option sur ces deux versions, mais de série pour les modèles Z71 et Trail Boss, on proposera un moteur produisant 310 chevaux et 390 lb-pi de couple, portant cette fois la capacité de remorquage à 7 700 lb. Puis, la version ZR2 verra pour sa part le couple passer à 430 lb-pi, bien que la puissance demeure à 310 chevaux.

Retravaillé pour davantage de robustesse, ce moteur fera équipe avec une boîte automatique à huit rapports. Au total, jusqu’à cinq modes de conduite seront offerts, incluant sur la version ZR2 un mode Baja pour une conduite hors route à grande vitesse. Hélas, Chevrolet n’a dévoilé aucune donnée quant à la consommation de carburant.

Photo: Chevrolet

Toujours construit à l’usine de Wentzville au Missouri, ce Chevrolet Colorado de nouvelle génération sera disponible chez les concessionnaires au printemps 2023. Il en sera de même pour le GMC Canyon qui sera présentée d’ici quelques semaines, et sur lequel on retrouvera essentiellement les mêmes technologies. Quant aux prix, ils seront dévoilés ultérieurement.

