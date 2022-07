Lexus UX 2023 : plus de style et un nouveau système multimédia

Le Lexus UX est un multisegment sous-compact de luxe en sérieuse perte de vitesse. Ses ventes dans la première moitié de 2022 sont en baisse de 49% au Canada, pour un total de moins de 800 unités.

La compagnie doit se croiser les doigts pour que les retouches et améliorations apportées au modèle 2023, qui est maintenant en vente chez les concessionnaires à partir de 41 450 $ (transport et préparation en sus), se traduisent par un solide rebond.

Nouvelle interface multimédia

Le changement dont il faut le plus se réjouir est assurément le nouveau système multimédia de Lexus assorti d’un écran tactile de 8 ou 12,3 pouces selon la version. Fini de jouer avec le pavé sur la console! Il y a aussi un assistant vocal intelligent qu’on peut interpeller en disant « Bonjour Lexus », par exemple.

Photo: Lexus

L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil et deux appareils Bluetooth peuvent être jumelés simultanément. Une foule de services connectés sont aussi disponibles, dont la navigation par infonuagique, mais sachez que ceux-ci deviendront payants une fois la période d’essai de trois ans terminée.

Plus de style

Ce n’est certes pas avec un coffre de 486 litres que le Lexus UX attire les gens. En premier lieu, il mise sur son format pratique en ville et son style plutôt branché. De nouvelles couleurs extérieures et intérieures s’ajoutent à la palette pour 2023 et les versions F SPORT plus éclatées se présentent avec un toit noir contrastant.

Photo: Lexus

Une édition spéciale Élégance (43 250 $) fait son apparition également. Celle-ci se démarque avec des roues de 18 pouces exclusives, un éclairage complet à DEL, un intérieur brun roux, un volant unique rehaussé de surpiqûres grises et des sièges mauves avec garnitures noires.

Enfin, la nouvelle version F Sport Design (43 100 $) adopte un traitement sportif des pare-chocs, de la calandre, des ailes et des roues.

Toujours hybride, mais plus sécuritaire

Rien ne change sous le capot. L’unique groupe motopropulseur au menu allie un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres avec deux moteurs électriques. Leurs 181 chevaux combinés sont transmis aux quatre roues et la boîte de vitesses est du type à variation continue, ce qui donne une consommation d’essence moyenne d’environ 6 L/100 km.

Photo: Lexus

Pour 2023, par contre, le Lexus UX passe à la version 2.5 du Système de sécurité Lexus+ 2.5, qui comprend notamment le régulateur de vitesse dynamique à radar, les phares de route automatiques, l'alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route, l'aide au maintien dans la voie et le système précollision avec détection des piétons et des cyclistes.

Bref, une belle modernisation pour le Lexus UX. Toutefois, s’il profite de l’absence des autres marques de luxe asiatiques dans cette catégorie, regagner du terrain face à la concurrence allemande et américaine demeurera ardu.

En vidéo : Meilleurs achats 2022 : catégorie des VUS sous-compacts de luxe