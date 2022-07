Et si DeLorean n'avait jamais fait faillite?

Comment DeLorean Motor Company en est-elle arrivée au concept électrique Alpha5 dévoilé le 30 mai dernier? C’est notamment en posant un regard sur le passé qui remonte à la DMC-12 originale et en inventant une nouvelle ligne du temps, pour ainsi dire.

La production de la DMC-12 s’est achevée vers la fin de 1982 et, comme vous le savez, aucune remplaçante n’a vu le jour dans les 40 ans qui ont suivi. Il existait pourtant des plans pour une DMC-24, la première « Alpha ».

Des images d’archives nous montrent une voiture plus familiale à quatre ou cinq places, toujours munie de portières en ailes de mouette mais avec une construction différente du coupé en acier inoxydable et de nouveaux matériaux.

Photo: DeLorean Motor Company Inc.

Une décennie plus tard, en 1996, DeLorean aurait lancé l’Alpha2, un roadster dont le design met l’accent sur l’aérodynamisme et se tourne résolument vers le futur. Au menu : des portières amovibles et avec lunette articulée, un aileron arrière actif et des roues fermées. Sous sa carrosserie en composite d’acier, un moteur à combustion fournit la puissance. Elle aurait ressemblé à ceci :

Photo: DeLorean Motor Company Inc.

Son héritière, l’Alpha3 de 2006, aurait été une berline de luxe à motorisation électrique, une première du genre pour DeLorean. Davantage un concept qu’un véritable modèle de série, la voiture explore les énergies et les matières alternatives plus durables. On commence à voir le style qui définit l’Alpha 5, surtout à l’avant :

Photo: DeLorean Motor Company Inc.

Enfin, en 2013, DeLorean aurait poussé l’audace jusqu’à lancer un VUS, après avoir expérimenté avec l’idée d’une camionnette. Normal pour l’époque, direz-vous, mais attendez : celui qui se fait appeler Alpha4 est alimenté… à l’hydrogène. Sa posture est basse et allongée, tandis que son habitacle prévoit sept ou huit places :

Photo: DeLorean Motor Company Inc.

Bref, toute cette évolution aurait mené jusqu’à la DeLorean Alpha5 et expliqué pourquoi la voiture ressemble aussi peu à la DMC-12 d’il y a 40 ans. Qu’en pensez-vous? Allez jeter un coup d’œil à la galerie de photos au haut de la page pour voir plusieurs autres images et maquettes de ces véhicules inédits.