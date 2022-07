En vidéo : sur la Route 66 à bord d'un vieux Jeep 1977

De passage à l'émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert revient sur son voyage aux États-Unis, plus précisément sur la célèbre Route 66.

Mais ce périple n’était pas comme les autres. Antoine l’a effectué avec un Jeep J-10 1977 qu’il est allé chercher en Californie. Initialement, il voulait faire importer le véhicule, mais face à la hausse des taux, il a préféré faire un vol simple avec son fils et ensuite parcourir la mythique Route 66 avant de rentrer au bercail.

Photo: Antoine Joubert

Et c’est parti!

À bord de son Jeep qui abrite un moteur à six cylindres et qui est muni d’une boîte manuelle, Antoine et son fils débutent le trajet de la Route 66… à l’envers! Alors que la majorité des voyageurs partent de Chicago pour atteindre Santa Monica par la Route 66, nos deux voyageurs ont plutôt entamé leur route à partir de la Californie.

Malheureusement, l'état de cette route légendaire s’est dégradé au fil des dernières années. « Elle a énormément souffert, la Route 66, durant la période de la COVID. Il y a beaucoup de commerces qui ont été fermés », explique Antoine Joubert.

Photo: Antoine Joubert

En deuxième partir d’émission, Antoine a annoncé qu’il sera présent au rassemblement des Voitures anciennes de Granby les 29-30-31 juillet prochain avec son Jeep J-10 1977.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour tous les détails.