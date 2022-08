Pourquoi le Volvo C40 Recharge est-il soudainement éligible aux subventions?

Ce printemps, j’ai voulu m’acheter mon premier véhicule électrique. Le Volvo C40 Recharge m’intéressait beaucoup, mais j’ai opté pour un autre modèle étant donné qu’il n’était pas éligible aux subventions. Or, je viens d’apprendre que la situation a changé. Comment ce fait-il qu’il soit soudainement éligible?

-------------------------

Bonjour Patrick,

À son arrivée sur le marché, le Volvo C40 Recharge 2022 n’était pas éligible aux subventions gouvernementales puisque son prix était trop élevé. Volvo n’offrait alors qu’une version entièrement équipée de son premier véhicule destiné à n’être que 100% électrique.

Or, pour l’année-modèle 2023, le constructeur suédois a changé sa stratégie en ajoutant deux nouvelles versions au catalogue. Ainsi, les nouvelles versions Core et Plus du C40 Recharge affichent respectivement un prix de 59 950 $ et de 69 995 $ (on ajoute 2315 $ en frais de transport et préparation). Il s’agit des deux seules versions qui sont éligibles à la subvention fédérale de 5000 $ qui est accordée à l’achat d’un véhicule électrique dont le prix de base est de 60 000 $ ou moins, jusqu’à un plafond de 70 000 $, dans le cas d’un VUS ou d’une camionnette.

La subvention provinciale est accordée, et ce, peu importe la version du C40 que vous aurez choisie. En effet, il suffit que le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) électrique soit inférieur à 60 000 $. Tout simplement.

Afin d’éviter qu’une situation comme la vôtre se produise, on aurait apprécié que Volvo fasse preuve de davantage de transparence dans son plan de commercialisation du C40 Recharge dont le niveau de pertinence était faible avant qu’il ne devienne éligible aux subventions.

En vidéo: quoi choisir entre les Volvo C40 et XC40 Recharge?