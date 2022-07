Honda Civic Type R 2023 : enfin des images, mais encore des questions

Chez Honda, l’année 2023 est celle des VUS avec ses nouveaux HR-V, CR-V et bientôt Pilot, mais au milieu de tout ça, il ne faut pas oublier la voiture qui incarne le summum de la sportivité et de la performance : la Civic Type R.

Entièrement revue et améliorée elle aussi, en se basant sur la Civic à hayon de nouvelle génération, la Type R 2023 a fait ses débuts officiels mercredi soir lors d’un événement spécial à Los Angeles.

La plus puissante en 30 ans d’histoire

Honda est fière de dire que la nouvelle Civic Type R atteint un sommet de puissance… mais nous laisse encore deviner le nombre de chevaux sous le capot (le modèle sortant en avait 306, rappelons-le). La compagnie réserve cette information, tout comme le couple, les temps d’accélération et bien d’autres détails techniques, pour une date ultérieure. Dommage…

Ce qu’on sait, c’est que le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres a été retravaillé pour accroître sa réactivité et rendre la Type R plus rapide que jamais, comme en témoigne le nouveau record de piste pour une voiture de série à traction sur le circuit de Suzuka au Japon. La boîte manuelle à six rapports est améliorée également.

La Honda Civic Type R 2023 bénéficie par ailleurs d’une nouvelle carrosserie légère et très rigide qui permet de maximiser la stabilité à haute vitesse et la tenue de route dans les virages, de même que d’une suspension et d’une direction encore plus performantes.

Moins agressive, plus aérodynamique

Par rapport à la Type R que l’on connaît, la nouvelle génération affiche un look moins délinquant ou moins agressif si vous préférez. Mais ça, on l’avait vu venir. Les accents rouges ont disparu à l’exception des lettres « R » et des logos de Honda.

Photo: Honda

En revanche, étant légèrement plus longue, plus basse et plus large, la voiture gagne en aérodynamisme. L’aileron arrière est toujours proéminent et bien surélevé, mais sa conception a évolué.

En dessous, vous remarquerez que le diffuseur est plus massif et que les triples sorties d’échappement sont de retour, sauf que la plus grosse se trouve désormais au milieu. Les bas de la carrosserie sont modifiés et les roues en alliage léger de 19 pouces (qui conservent essentiellement le même style qu’avant) sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4 S.

Trois couleurs de peinture seront disponibles : le traditionnel blanc victoire comme sur les images, qui demeure exclusif à la Type R, le gris sonique et le rouge rallye.

Une Civic +R

Enfin, pour ce qui est de l’habitacle de la Civic Type R 2023, il est calqué sur celui de la Civic régulière, mais se démarque principalement par le rouge de ses sièges (revêtus de suédine), de sa moquette et de ses garnitures.

Le pommeau du levier de vitesses en aluminium est propre à cette version de haute performance. Idem pour l’affichage numérique du tableau de bord, avec un mode +R qui permet au conducteur d’obtenir les informations nécessaires instantanément. D’ailleurs, un bouton +R s’ajoute sur la console, vraisemblablement pour accéder à un mode de conduite dont les réglages auront été personnalisés à l’avance.

Photo: Honda

Soulignons également l’écran central tactile de neuf pouces et, sur la planche de bord, la plaque Type R numérotée. Si l’on se fie aux informations qui ont coulé récemment, le nombre d’exemplaires au Canada sera très limité.

Honda nous en dira plus sur la Civic Type R 2023, incluant les prix et le détail de l’équipement, à l’approche de sa mise en vente cet automne. On a déjà hâte à un futur match comparatif l’opposant aux Volkswagen Golf R et Toyota GR Corolla. Ça promet!

