Porsche Taycan : une mise à jour pour plus d’autonomie en 2023

Porsche apporte quelques améliorations et révisions à la gamme de sa voiture électrique Taycan pour l’année-modèle 2023. Les exemplaires antérieurs pourront également recevoir une mise à jour logicielle, la plus importante depuis le lancement de la Taycan il y a trois ans.

D’abord, sachez que la Taycan 4 Cross Turismo – la moins chère dans tout le catalogue – est retirée du marché canadien. La version de base de cette familiale sera désormais la 4S, qui coûte minimalement 128 000 $.

La technologie de contrôle variable de la lumière est maintenant disponible avec tous les modèles de Taycan équipés d’un toit panoramique et s’adapte au support de toit que les conducteurs installent par-dessus. Il y a aussi du filage prévu pour ajouter des caméras de bord à l’avant et à l’arrière. Enfin, des options de jantes ont été remplacées.

Plus d’autonomie pour toutes les Taycan

Ce qui retient surtout l’attention, c’est la série d’améliorations logicielles dont bénéficie la Porsche Taycan 2023. Bonne nouvelle : ceux qui possèdent un modèle 2020, 2021 ou 2022 pourront également en profiter, et ce, gratuitement. Ils recevront un avis du constructeur lorsque la mise à jour sera prête et un rendez-vous d’environ une journée chez un concessionnaire Porsche sera nécessaire pour l’appliquer. Tout dépend des caractéristiques et fonctions déjà présentes sur leur voiture.

La gestion thermique est optimisée, faisant en sorte que la batterie puisse se préconditionner plus rapidement et à une plus haute température. Par conséquent, l’autonomie de la voiture augmente : jusqu’à 50 km selon la norme WLTP, nous dit Porsche. Les chiffres exacts pour le Canada seront connus ultérieurement. Il sera en outre possible de recharger la batterie à une puissance plus élevée, plus longtemps.

Notez que dans les modes Normal et Autonomie, les Taycan qui sollicitent peu le moteur avant dans certaines situations verront ce dernier se désengager presque complètement afin de réduire la friction et de maximiser l’autonomie.

Ensuite, le réglage du système de freinage régénérateur est conservé même quand on change de mode de conduite, ce qui est un irritant de moins. Puis, sur le tableau bord, l’indicateur du rouage intégral affiche dorénavant les transferts d’énergie.

L’expérience utilisateur aussi bonifiée

Le système d’infodivertissement avec Porsche Connect s’améliore de son côté par une interface actualisée et plus attrayante, un démarrage et un temps de réponse plus rapides ainsi que l’intégration d’Android Auto sans fil et de Spotify. La recherche de bornes de recharge pourra être filtrée selon leur puissance. Par ailleurs, l’affichage tête haute est lui aussi modernisé et plus complet.

Pour que ce soit bien clair, il n’y a aucune modification à l’équipement ou nouvelle composante ajoutée. Tout est purement informatique. L’opération permettra à l’ensemble des Taycan de recevoir plus facilement des mises à jour logicielles à distance, donc sans visite chez le concessionnaire, dans le futur.

