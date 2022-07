Une Honda électrique, c'est pour bientôt?

Honda CR-V 2023 : cinq choses à savoir

Une nouvelle génération du populaire Honda CR-V s’amène pour 2023. Sans réinventer la roue, elle propose une allure plus dynamique, davantage d’espace et une nouvelle motorisation hybride. Voici cinq choses à savoir au sujet du Honda CR-V 2023. Un look modernisé Ce Honda CR-V de sixième génération adopte un look …