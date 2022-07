Mazda CX-50 2022 : une nouvelle offensive

Les VUS ont la cote, non seulement en Amérique du Nord mais aussi sur d’autres marchés à l’international, et c’est pourquoi Mazda décide d’investir massivement dans ce créneau.

Le Mazda CX-50, qui sera bientôt suivi des CX-70 et CX-90, est le fer de lance de cette nouvelle offensive, et mise sur les forces vives de la marque que sont le design et la conduite dynamique. Ce modèle pose aussi un nouveau jalon puisqu’il est assemblé à l’usine américaine de Huntsville en Alabama, laquelle est une coentreprise avec le géant de l’automobile japonais Toyota. De vocation plus aventurière, le CX-50 rejoint le CX-5 dans la gamme du constructeur, ce dernier ayant une vocation plus urbaine selon Mazda. La coexistence sera-t-elle pacifique ou verra-t-on une lutte fratricide se développer entre ces deux modèles? Histoire à suivre.

Une chose est certaine, le Mazda CX-50 frappe dans le mille côté design avec son look de baroudeur faisant toutefois preuve de raffinement. À côté d’un Subaru Forester Wilderness ou d’un Toyota RAV4 Trail, tous deux agrémentés d’éléments de carrosserie au style discutable, le CX-50 annonce sa vocation sans tomber dans la caricature.

Un look luxueux

Le design de la carrosserie trouve son écho dans celui de l’habitacle où la qualité des matériaux et de la finition intérieure émule celle des véhicules haut de gamme.

C’était déjà le cas de plusieurs véhicules de la marque japonaise, mais le CX-50 rehausse la barre d’un cran à ce chapitre, surtout avec les modèles habillés de la sellerie en cuir de couleur terracotta, laquelle est magnifique. Aussi, comme c’est souvent le cas avec les véhicules Mazda, il est facile de trouver rapidement la position de conduite idéale et toutes les commandes tombent aisément sous la main, l’ergonomie étant sans faille. Avec ce modèle, Mazda ajoute une fonctionnalité d’écran tactile, mais pour Apple CarPlay et Android Auto seulement et non pour l’ensemble du système d’infodivertissement, ce qui est dommage.

Photo: Gabriel Gélinas

Moteur turbo au programme

Deux moteurs peuvent animer le CX-50. Le premier est atmosphérique et le second est turbocompressé, mais tous deux peuvent carburer à l’essence ordinaire, en sacrifiant quelques chevaux.

L’essai d’un CX-50 GT à moteur turbo a permis de constater que le couple est très satisfaisant et que la boîte automatique à six rapports fait un excellent travail en toutes circonstances. On aurait cependant aimé que Mazda emboîte le pas à la concurrence en adoptant une boîte à huit rapports, laquelle aurait sans doute permis de réduire la consommation à vitesse d’autoroute.

Photo: Gabriel Gélinas

Cela étant dit, le CX-50 Turbo peut remorquer jusqu’à 3 500 livres, et les divers modes de conduite permettent de paramétrer rapidement le comportement du véhicule selon l’environnement dans lequel il évolue. Ainsi, lorsque le conducteur roule en mode Normal et relève légèrement le pied de l’accélérateur, la boîte automatique passe au rapport supérieur pour maintenir l’allure. En mode Sport, la boîte va plutôt conserver le rapport actuel afin que le conducteur puisse avoir un maximum de couple pour la sortie du virage que le véhicule aborde. Quand le mode Towing est sélectionné, le système G-Vectoring Control augmente la livrée du couple sur le train afin de conserver la précision de la direction et de réduire l’effet de louvoiement. Finalement, le mode Offroad met l’ensemble des systèmes du CX-50 au service de l’optimisation de la motricité sur surfaces meubles, et il s’est avéré particulièrement efficace sur le gravier ainsi que sur des sentiers boueux en forêt. Mais l’as dans la manche du CX-50, c’est sa dynamique sur les routes asphaltées, laquelle est largement supérieure à celle des véhicules concurrents.

Pas de doute, le Mazda CX-50 2022 est une très belle réussite pour Mazda, et il ne manque qu’une boîte à huit rapports et un écran tactile en tout temps pour que nos attentes soient comblées. Une version hybride est aussi en approche et son arrivée est prévue en cours d’année 2023, possiblement en tant que modèle 2024.

