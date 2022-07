Le fils du légendaire James Hunt sera au Grand Prix de Trois-Rivières

La Nissan Altima change d'allure pour 2023

La berline intermédiaire Nissan Altima profite d’une mise à jour pour l’année-modèle 2023. Les premiers exemplaires arriveront chez les concessionnaires cet automne avec un design modernisé, une sécurité rehaussée et un intérieur plus techno. La gamme comprendra désormais quatre versions : S, SR, SR Premium et Platine, toutes dotées d’un …