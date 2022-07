La Cadillac Celestiq aura un habitacle (et un prix) hallucinants

Le porte-étendard de la nouvelle génération de véhicules électriques de General Motors ne sera plus le GMC Hummer EV pour très longtemps. Le constructeur, qui préfère miser sur la marque Cadillac, se prépare à dévoiler une grande berline de luxe qui pourrait révolutionner le segment et qui en surprendra assurément plus d’un.

Ce modèle dont on vous a déjà brièvement parlé s’appelle Celestiq et un concept très proche de la production fera ses débuts dans quelques jours, soit le 22 juillet. Entre-temps, de nouvelles images font surface et elles nous montrent un design et un habitacle vraiment spectaculaires.

Vous devez savoir que la Celestiq sera un produit très niché et exclusif, chaque exemplaire devant être conçu à la main et personnalisé selon les exigences du client dans des installations spécialisées du centre technique mondial de GM à Warren, au Michigan.

Photo: Cadillac

Lors d’un récent événement organisé pour permettre aux journalistes d’essayer le nouveau multisegment Lyriq 2023, le responsable du design intérieur chez Cadillac, Tristan Murphy, a promis que la Celestiq aura des matériaux et une finition qu’on ne voit même pas dans une Bugatti ou une Koenigsegg.

D’autres informations rapportées par The Wall Street Journal évoquent que son prix pourrait avoisiner les 300 000 $ américains – sans compter les options! Bref, Cadillac veut jouer dans les platebandes de Rolls-Royce et de Bentley.

Photo: Cadillac

Les images en question valent certainement 300 000 mots. Très longue et assise sur des roues gigantesques de 23 pouces, la Celestiq reprend certains éléments du Lyriq dans un format de berline à hayon avec une silhouette ultra aérodynamique. Le toit en verre intelligent, divisé en quadrants dont l’opacité peut être ajustée selon le désir des occupants, constituera une première dans l’industrie. En outre, l’éclairage prend beaucoup de place, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

C’est surtout l’habitacle qui émerveille avec son décor presque entièrement de cuir rouge (même dans le coffre), ses nombreux écrans et sa galaxie de points lumineux à DEL sur les portières, où l’on retrouve des commandes pour les multiples réglages des sièges avant et arrière. L’interface numérique devant le conducteur fait toute la largeur de la voiture.

Photo: Cadillac

« Cadillac réinvente le futur du luxe américain et entre dans une ère de possibilités infinies », a déclaré la directrice du design de la Celestiq, Erin Crossley.

Plus de détails et d’images seront disponibles lors du dévoilement du 22 juillet, alors c’est à ne pas manquer.

En vidéo : La Cadillac Celestiq et son toit vitré intelligent