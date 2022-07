Volkswagen dévoile une nouvelle Phaeton... qui n'aura jamais vu le jour

La défunte Volkswagen Phaeton était à l’époque la voiture la plus avancée sur le plan technologique et la plus luxueuse à avoir porté l’écusson de Volkswagen. Malgré son abandon définitif en 2016 (pour concentrer les efforts sur les véhicules électriques), une remplaçante portant le nom de code « Phaeton D2 » était quand même en préparation.

Celle-ci, évidemment, n’a jamais vu le jour comme modèle de production. Or, la compagnie décide maintenant de nous la montrer pour souligner le 20e anniversaire de la Phaeton.

« Cette voiture demeure encore très attrayante avec de belles proportions et elle impressionne par son haut niveau de qualité tangible », affirme Jozef Kabaň, directeur du design chez Volkswagen.

Photo: Volkswagen

Choisie parmi quatre concepts différents, la Phaeton D2 que vous voyez ici sur les images n’existe qu’en un seul exemplaire, entièrement opérationnel et très proche d’un modèle prêt à sortir de l’usine. Elle est plus volumineuse que la Phaeton originale et repose sur l’ancienne plateforme MLB.

Côté design, la devanture affiche beaucoup plus de caractère avec une calandre et des phares étirés, des lignes de relief supplémentaires sur le capot et un bas de pare-chocs qui met de l’emphase sur la posture large de la Phaeton D2.

Photo: Volkswagen

Le profil est plus élancé et aérodynamique, tandis que la partie arrière se rapproche davantage de l’Audi A8 des dernières années. Volkswagen ne mentionne pas le moteur qui aurait été retenu, mais rappelons que la Phaeton exploitait un V6 de 3,6 litres au moment de prendre sa retraite.

Quant à l’habitacle, l’évolution de la D2 est assez spectaculaire et on pourrait même dire que cette voiture était en avance sur son temps. Uniquement par les images, on voit que la qualité des matériaux est nettement supérieure. Sans surprise, un tableau de bord numérique et un gros écran tactile font partie du décor, le second étant orienté vers le conducteur. Remarquez aussi le levier de vitesses très singulier sur la console.

Photo: Volkswagen

À l’arrière, chaque occupant a son propre écran multimédia devant lui et une console avec commandes pour la climatisation et les sièges les sépare. Les dossiers sont bien inclinés dans le but de maximiser le confort et la détente.

Auriez-vous aimé qu’une grande berline de la sorte survive jusqu’à aujourd’hui? Volkswagen a décidé de ne plus nous offrir l’Arteon et la Passat, mais une voiture électrique de taille intermédiaire inspirée du concept ID.Aero comblera le vide quelque part en 2024. Son autonomie est estimée pour le moment à 620 kilomètres selon la norme WLTP utilisée ailleurs dans le monde. Attendez-vous à environ 500 kilomètres d’après les protocoles nord-américains.

