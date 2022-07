En studio : pourquoi la nouvelle Acura Integra fait-elle autant jaser?

L'Acura Integra fait son grand retour sur la scène automobile cette année. La nouvelle a d'abord fait le bonheur des amateurs de la marque, qui n'ont jamais oublié cet iconique modèle des années 80 et 90. En revanche, le dévoilement et la mise en marché de la nouvelle Integra n'a pas plu à tous.

Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy discutent afin de comprendre pourquoi l’arrivée de l’Integra fait autant jaser encore aujourd’hui.

« [Mes] impressions sont un peu plus positives que ma première impression lorsque j’ai vu le dévoilement de la voiture sur une plateforme numérique », mentionne Antoine. Il raconte qu’il y avait beaucoup d’enthousiasme face au retour de la sportive d’Acura. Malheureusement, cette émotion s’est tranquillement dissipée quand on a appris qu’il s’agirait d’une voiture à cinq portes et non à deux portières comme la toute dernière mouture.

Photo: Antoine Joubert

Une Honda Civic endimanchée

« [Le public] a rapidement compris que ça dérivait de la Honda Civic et, conséquemment, que cette voiture allait remplacer la ILX ». En ce sens, Antoine croit que le constructeur l’a échappé sur le plan du marketing.

En effet, l’Integra reprend de nombreux éléments structuraux et mécaniques de la Honda Civic. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le moteur quatre cylindres turbo de 1,5 litre qui produit 200 chevaux et 192 lb-pi de couple.

Les modèles de base équipent une boîte à variation continue (CVT). Il faut opter pour la version la plus huppée (Elite A-SPEC) pour avoir accès à la transmission manuelle à six rapports, un irritant selon Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Sous une note plus positive, Antoine explique que la voiture peut s’adresser à une clientèle qui recherche un véhicule plus luxueux. « Si les gens veulent avoir l’avantage d’un hayon, un peu plus de luxe et de confort, et une mécanique qui est quand même agréable… [Pourquoi pas?] », conclut-il.

Visionnez la capsule En studio au haut de cet article pour connaitre tous les détails!

