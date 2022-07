La Volkswagen Golf GTI MK8 est-elle vraiment meilleure que la MK7?

Dans ce nouvel épisode dela série Sur la route, nos journalistes Dominic Boucher et Julien Amado se penchent sur la question : est-ce que la Volkswagen Golf GTI de nouvelle génération (MK8) est vraiment meilleure que l'ancienne MK7?

« Lorsqu’on [parle] strictement du design de la MK7, je trouve que les lignes sont encore fantastiques », observe Dominic. Ce dernier souligne également l’instrumentation au style traditionnel et le système multimédia convivial qu'il apprécie.

Parallèlement, Julien mentionne que la sportive vieillit bien. « Je trouve qu’aujourd’hui encore, tu montes dans une MK7 — à part quelques plastiques un peu durs — ça reste vraiment dans le coup ».

De plus, il aime particulièrement les sièges à motif Clark — symbole classique (avec la fameuse balle de golf sur le levier de vitesse) de la GTI.

Photo: Dominic Boucher

Des touches tactiles irritantes

À bord de la nouvelle itération (MK8), un élément irrite nos deux experts. « Personnellement, je trouve que oui, [le système multimédia] est bien dessiné, c’est très intéressant au niveau esthétique, mais au point de vue de la fonctionnalité, je le trouve un peu complexe », se désole Dominic.

Julien ajoute que les commandes de climatisation sont plus ardues à manipuler à cause des touches tactiles. Toutefois, Dominic et Julien aiment la planche de bord moderne, puisque la présentation est claire.

Photo: Volkswagen

Sous le capot

Sur le plan mécanique, les deux GTI emploient le même moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. En revanche, l’ancienne génération développe une puissance (228 chevaux) et un couple (258 lb-pi) moindre. La nouvelle GTI produit une cavalerie de 241 chevaux et 273 lb-pi de couple.

Photo: Dominic Boucher

Sur la route, les deux journalistes apprécient le comportement routier de la MK7 grâce à sa direction précise et à sa suspension bien calibrée. « Moi, c’est une auto que j’aime encore beaucoup […] et je suis étonné de voir à quel point cette voiture a bien vieilli », commente Julien.

Toutefois, la MK8 se montre plus radicale et précise. Les amortisseurs sont plus fermes et la direction est plus « tranchante ». « On voit effectivement qu’il y a plus de couple, plus de puissance, mais honnêtement, ce n’est pas notable », remarque Dominic.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour connaitre le verdict de nos experts!