Norme sur les combustibles propres : d’autres hausses à la pompe en vue

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a annoncé aujourd’hui la publication de la version définitive du Règlement sur les combustibles propres, qui imposera des exigences de plus en plus rigoureuses aux producteurs et aux importateurs afin de réduire le taux de carbone dans l’essence et le diesel.

Lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre, ce règlement contribuera à retrancher jusqu’à 26,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2030, selon le gouvernement, ce qui correspond environ à la quantité de GES que l’ensemble de l’économie canadienne produit en deux semaines.

« Le Règlement a été conçu pour éviter des répercussions immédiates sur le coût du carburant. De plus, il voit le jour alors que les marges de raffinage de l’essence au Canada ont augmenté de plus de 113% entre juin 2019 et juin 2022, et que les compagnies pétrolières et gazières enregistrent des flux de trésorerie records. Dans ce contexte, il serait opportun pour l’industrie d’investir dans de nouvelles technologies propres », lit-on dans le communiqué.

Hausse de prix à prévoir

Éviter des répercussions immédiates sur le coût du carburant? Ça reste à voir. Et à long terme, l’essence et le diesel risquent fort de coûter plus cher aux automobilistes.

Selon une étude d’impact citée par la Presse canadienne, les raffineurs et autres fournisseurs de carburant devront dépenser entre 22,6 et 46,6 milliards $ pour se conformer. Le PIB du Canada en sera affecté d’environ 9 milliards $ et les prix à la pompe grimperont de 6 à 13 cents le litre en 2030.

Ça pourrait représenter un coût supplémentaire annuel de 76 à 174 $ par véhicule, ou jusqu’à 301 $ par ménage.

L’étude affirme qu’il y aura un impact disproportionné sur les familles à faible revenu et les conducteurs âgés, entre autres, qui sont plus affectés par les fluctuations du coût de l’énergie et sont moins susceptibles de pouvoir se payer des alternatives comme un véhicule électrique.

En vidéo: les habitudes à prendre pour réduire sa consommation d'essence