Combien coûte… la Kia Rio 2022?

La Kia Rio est l’une des dernières sous-compactes commercialisées sur le marché canadien. Avec le retrait de la Chevrolet Spark en 2023, elle rivalisera uniquement avec les Mitsubishi Mirage et Nissan Versa.

« Désormais, [Kia] ne propose qu’une seule configuration de carrosserie : la version à hayon. On a abandonné en 2021 la berline, qui est toujours offerte sur le marché américain », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Au fil des années, la gamme de la Rio s’est simplifiée. Elle comporte quatre déclinaisons : LX+ (boîte manuelle), LX+ (automatique), LX Premium et EX Premium. « Aujourd’hui, c’est une voiture franchement intéressante [et], évidemment, plus pertinente que jamais dans le contexte actuel où l’essence coûte cher », poursuit Antoine.

Photo: Antoine Joubert

En effet, avec son petit moteur quatre cylindres 1,6 litre de 120 chevaux et 113 lb-pi de couple, la sous-compacte consomme peu de carburant. Au terme de son essai, le journaliste a obtenu une cote de 6,3 L/100 km avec la transmission automatique.

Photo: Antoine Joubert

Conduite intéressante, habitacle réussi

« Au niveau du comportement routier, c’est une voiture très solide, on a pratiquement l’impression d’une petite voiture européenne : c’est vif, précis et assez dynamique », se réjouit Antoine.

Il souligne la position de conduite appréciable, le confort des sièges et la bonne visibilité, à l’exception de l’arrière où la lunette est étroite. « J’aime beaucoup l’habitacle de la Kia Rio [qui] est très fonctionnel, élégant, efficace et n’est pas trop compliqué », mentionne le chroniqueur.

Photo: Antoine Joubert

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Kia Rio 2022… et dévoile sa gamme de prix!