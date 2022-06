Volvo : fini les modèles 100% à essence au Canada

Volvo Canada vient de publier son rapport sur les tendances de mobilité en 2022. On y apprend entre autres que 53% des automobilistes au pays font le choix de rouler moins en raison de la hausse du prix de l’essence et, d’autre part, que la moitié songent à se tourner vers un modèle hybride rechargeable ou électrique lors de leur prochain achat.

Au Québec seulement, cette proportion grimpe à 57%.

« Les habitudes de travail et de déplacement ont changé et certaines ne reviendront pas à ce qu’elles étaient avant la pandémie. Comme notre rapport sur les tendances de mobilité en fait mention, nous sommes ravis de voir les Canadiens s’intéresser davantage aux véhicules électriques et envisager des options plus écoresponsables », affirme Matt Girgis, directeur général de Volvo Canada.

L’électrification s’impose

Du même coup, la compagnie annonce que l’ensemble de sa gamme canadienne sera électrifiée pour l’année-modèle 2023. Fini les véhicules 100% à essence. Il n’y aura désormais que des modèles électriques, hybrides rechargeables ou à hybridation légère.

Photo: Volvo

Comme on vous l’expliquait dans un précédent article, le Volvo XC40 2023 avec moteur turbocompressé de 2 litres reçoit une batterie de 48 volts formant un système hybride léger. C’est le cas aussi des XC90, V60 et V60 Cross Country, d’où les nouvelles appellations B4, B5 et B6 qui les accompagnent.

Ces versions un tantinet plus écoénergétiques (cotes de consommation officielles à venir) et plus douces à l’accélération n’ont bien sûr jamais besoin d’être branchées, ce qui est parfait si vous habitez dans un logement sans accès à des bornes de recharge, par exemple.

Ensuite, les véhicules hybrides rechargeables améliorés de Volvo utilisent maintenant un moteur électrique arrière plus puissant, pour un total de 455 chevaux et 523 livres-pied de couple. Leur batterie à haute tension est passée de 11,6 à 18,8 kWh, ce qui augmente l’autonomie en mode électrique de 29-35 kilomètres à 58-64 kilomètres, si l’on se fie aux cotes déjà affichées sur le site de Ressources naturelles Canada. Par conséquent, on peut imaginer que la majorité des déplacements quotidiens pourront se faire sans brûler une seule goutte d’essence.

Enfin, pour ceux qui préfèrent l’avenue 100% électrique, il y a les XC40 Recharge et C40 Recharge de 402 chevaux, capables de parcourir respectivement 359 et 364 kilomètres avec une pleine recharge de leur batterie de 78 kWh. Rappelons que Volvo souhaite vendre au moins la moitié de ses véhicules avec une motorisation entièrement électrique d’ici 2025. Cinq ans plus tard, sa gamme au complet sera électrique.

Autre bonne nouvelle pour 2023

Au chapitre de l’infodivertissement, le système propulsé par Google, déjà inclus de série dans plusieurs modèles Volvo, s’étend à l’ensemble de la gamme. Pour les utilisateurs d’appareils Android, l’expérience est très familière. Google Maps devient le système de navigation par défaut, l’Assistant Google est là pour les commandes vocales et la boutique Google Play permet d’ajouter de nouvelles applications. Des mises à jour logicielles à distance seront également possibles afin d’apporter des améliorations continues.

Photo: Volvo

Les modèles 2023 de Volvo sont entrés en production et ils arriveront chez les concessionnaires au cours de l’été… avec des prix à la hausse, naturellement. Il est possible de réserver un exemplaire via le site web de Volvo Canada.

En vidéo : Volvo C40 ou XC40 Recharge?