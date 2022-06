Jaguar prépare trois VUS électriques « à faire tomber la mâchoire »

Jaguar compte se réinventer complètement afin de mieux survivre dans le marché actuel. En février de l’année dernière, elle a d’ailleurs annoncé son intention d’avoir une gamme entièrement électrique d’ici 2025 et de rehausser le luxe de ses véhicules à un niveau se rapprochant de Bentley.

Aujourd’hui, le site britannique Autocar nous apprend que trois VUS et multisegments électriques « à faire tomber la mâchoire » seront prêts dès le milieu de la décennie. Ce seront des produits beaucoup plus sophistiqués et nichés que le Jaguar I-PACE actuel.

Au cœur de leur conception se trouvera une nouvelle plateforme flexible appelée Panthera, développée en partenariat avec Magna. Il y aurait en premier lieu un modèle comparable à une Porsche Taycan Cross Turismo, disponible à trois et à cinq portes, de même qu’avec un ou deux moteurs.

Photo: Jaguar

Pour compléter le trio, Jaguar offrirait un modèle à empattement allongé dans le but spécifique de répondre aux besoins des consommateurs chinois et américains. Celui-ci serait sans doute exclusivement à deux moteurs et à quatre roues motrices.

Dans tous les cas, des versions haute performance SVR, comme ce que l’on connaît avec le F-PACE, viendraient s’ajouter au catalogue. Comptez également sur des technologies de connectivité et d’aide à la conduite à la fine pointe, de même qu’une abondance de matériaux durables et recyclés.

Autocar rapporte qu’un concept très proche d’un modèle de série devrait voir le jour dans la deuxième moitié de 2024. Il est possible que l’usine de Solihull profite d’un agrandissement et d’une modernisation, mais compte tenu de la nature plus haut de gamme des futurs produits de Jaguar, une toute nouvelle installation serait plus logique.

En vidéo: les 10 plus belles voitures de l'Histoire