Dodge fait enregistrer le nom Tomahawk et la machine à rumeurs s'emballe

L’été s’annonce chaud et excitant pour Dodge et ses amateurs, plus particulièrement à la mi-août. Au cours d’un événement d’une semaine consacré à la vitesse et à la performance (littéralement appelé « Speed Week »), la marque procédera à trois grands dévoilements.

Il y aura une nouveauté concernant la gamme actuelle (peut-être une dernière célébration du moteur à essence avant le passage à l’électrification), l’ajout d’un modèle d’entrée de gamme (vraisemblablement le Dodge Hornet) et un aperçu du futur.

Dans ce dernier cas, on devine assez facilement que Dodge fait référence à son muscle car électrique attendu sur le marché en 2024. Elle a d’ailleurs promis de nous montrer un concept dès cette année. Quoi de mieux que l’événement estival de Pontiac, au Michigan, où tous les projecteurs sont braqués sur elle?

Photo: Stellantis

Tomahawk

Maintenant, on apprend que FCA US, une entité qui demeure partie du groupe Stellantis, vient tout juste de déposer une demande pour faire enregistrer le nom « Tomahawk » aux États-Unis. À quoi celui-ci servira-t-il? Bonne question.

L’un des scénarios les plus probables à notre avis est que Dodge l’utilise pour une de ses nouvelles voitures ou du moins la motorisation qui succédera au moteur Hellcat, qu’elle soit hybride ou électrique. À défaut d’une Dodge Tomahawk, il pourrait donc y avoir éventuellement une Dodge Challenger Tomahawk. Avouez que ça sonne bien.

Le site Carbuzz évoque aussi la possibilité que ce nom soit employé par Jeep dans la lignée des Trailhawk et Trackhawk, ce qui ne serait pas fou non plus. Chose certaine, on en aura le cœur net le 17 août. À suivre!

À propos, il y a déjà eu un concept SRT Tomahawk totalisant jusqu'à 2 590 chevaux... pour un jeu vidéo Gran Turismo. On se rappelle aussi la Tomahawk du fabricant québécois Dubuc Motors, qui n'a malheureusement pas percé le marché.

En vidéo: notre essai du Dodge Durango Hellcat 2021