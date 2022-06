Circuit électrique : 7500 nouvelles bornes de niveau 2 d'ici 2026

Le Circuit électrique se dotera de 7 500 nouvelles bornes de recharge de niveau 2 d'ici 2026 en vertu d’une entente annoncée aujourd’hui entre Hydro-Québec, qui gère le réseau, et le fabricant de bornes FLO, une filiale d'AddÉnergie.

Pour ce dernier, il s’agit du plus important contrat de son histoire.

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés une fois de plus à titre de partenaire du Circuit électrique à l'occasion de cet appel d'offres, a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. Les bornes de recharge de FLO sont reconnues dans toute l'Amérique du Nord pour être particulièrement robustes, fiables et durables. Voilà presque une décennie que FLO et Hydro-Québec ont commencé à travailler ensemble pour électrifier le Québec et développer l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, contribuant ainsi à améliorer l'accessibilité aux bornes de recharge et à assurer une expérience de recharge fiable. »

FLO a déjà fourni à Hydro-Québec environ 4 500 bornes de recharge à travers la province depuis leur collaboration née en 2013, soit quelque 3 800 bornes de niveau 2 et 700 bornes de recharge rapide à courant continu.

Sur les 7 500 bornes de recharge qui s’ajouteront au cours des quatre prochaines années, 3 000 seront des bornes publiques sur rue; 2 000 seront destinées au parc automobile d'Hydro-Québec et 2 500 pourront être utilisées par d'autres utilisateurs tels que les entreprises et les municipalités.

Des bornes plus rapides

En mars dernier, FLO a dévoilé officiellement sa nouvelle borne de niveau 2 appelée CoRe+ MAX pour les entreprises nord-américaines. Celle-ci dégage une puissance maximale de 19,2 kW, ce qui en fait la borne de niveau 2 la plus rapide sur le continent.

On la retrouve déjà dans plusieurs endroits au Canada et aux États-Unis à titre d’essai et elle a été adoptée par des différents gestionnaires de parc automobile.

Comme pour les autres bornes de FLO, la production s’effectue à Shawinigan, au Québec. Une première usine américaine, située à Auburn Hills au nord de Détroit, sera en opération à la fin de 2022 afin de mieux desservir le marché des États-Unis.

