Plaintes de bruit : le Circuit Mont-Tremblant annule deux événements majeurs

Pendant que le Grand Prix de F1 du Canada bat son plein du côté de Montréal, on apprend que deux événements populaires du Circuit Mont-Tremblant n’auront pas lieu cet été. Sur le site officiel, on parle d’une « suspension temporaire ».

Le Sommet des Légendes, qui devait se tenir du 7 au 10 juillet, a été annulé pour une troisième fois non pas en à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, mais plutôt en raison de la bataille judiciaire à propos du bruit.

Les dirigeants du circuit espéraient faire renverser une décision de la cour qui limite considérablement les émissions sonores et qui les contraint à dédommager un grand nombre de résidents locaux, sauf que la cause a été rejetée par le Tribunal d’appel de la Cour supérieure du Québec.

Les vieilles Formule 1, les prototypes et les autres bolides qui participent habituellement au Sommet des Légendes sont, pour la vaste majorité, plus bruyants que les 92 décibels autorisés lors des compétitions dorénavant.

La Classique d’été aussi victime

L’autre événement majeur qui se voit suspendu est la Classique d’été, plus précisément les volets regroupant les voitures historiques (classes G70, G90 et Vintage), GT et monoplaces (Formule Atlantique et F1600). La raison, encore une fois, est la réglementation concernant le bruit.

Par contre, il semble que la Coupe Nissan Sentra (22 au 24 juillet) pourra se dérouler comme prévu au Circuit Mont-Tremblant puisque les voitures affichent des niveaux sonores plus faibles. À l’heure actuelle, les deux courses figurent toujours au calendrier de la série.

Quant à la Classique d’automne, qui doit avoir lieu du 22 au 25 septembre, elle n’est pour le moment pas victime d’une « suspension temporaire » comme les deux autres événements, mais ça pourrait n’être qu’une question de temps. Plus de précisions seront communiquées dans les semaines à venir.

À moins que les voitures reviennent équipées de silencieux, ça regarde plutôt mal…

