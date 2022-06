De passage à Montréal, Lewis Hamilton s’est acheté un vieux jeu de course

Le monde de la Formule 1 est à Montréal cette semaine et Lewis Hamilton en a profité pour faire une petite visite dans un commerce local.

Le septuple champion du monde a fait un arrêt chez Retro MTL, un commerce spécialisé dans la vente et la réparation de jeux vidéo rétro.

Visiblement nostalgique, il s’est procuré une Sega Genesis ainsi que quelques jeux dont Super Monaco GP II. Hamilton a ensuite publié quelques images de son nouvel achat sur son compte Instagram, suivi par plus de 28 millions de personnes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Une visite inattendue

À l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA, Gino Chouinard et le chroniqueur techno du Guide de l’auto Mathieu Roy se sont entretenus avec Dominic Bourret, copropriétaire de Retro MTL. Celui-ci a partagé quelques anecdotes reliées à la visite de Lewis Hamilton dans son commerce d’Hochelaga-Maisonneuve.

« Je n’ai pas reconnu personne! », admet-il d’emblée, expliquant qu’il ne suit pas la Formule 1 et que Hamilton portait un masque et des lunettes. D’abord à la recherche d’un Super Nintendo et du jeu Mario Kart, Lewis Hamilton a été redirigé vers un produit Sega, qu’il a acheté avec quelques jeux.

Pour tous les détails sur cette surprenante visite, regardez l’extrait vidéo au haut de cet article!