Alfa Romeo Giulia Speciale : 15 exemplaires en Vert Montréal exclusifs au Canada

Alfa Romeo profite du weekend du Grand Prix de F1 du Canada pour dévoiler une édition limitée de sa berline compacte Giulia. Quinze exemplaires seront produits, uniquement pour le Canada et tous peints en Vert Montréal, une couleur emblématique auparavant réservée à la version de performance Quadrifoglio.

La Giulia Speciale se base sur la version Veloce à rouage intégral et ajoute la suspension adaptative de la Quadrifoglio, qui ajuste l’amortissement en temps réel afin d’optimiser tantôt la tenue de route, tantôt le confort. Ceci s’effectue en tenant compte bien sûr du mode de conduite choisi via la molette sur la console.

Outre le Vert Montréal, l’extérieur de la voiture se démarque avec un fini noir pour les écussons, la calandre et les coques de rétroviseurs. Les roues de 19 pouces cachent partiellement des étriers de freins peints en jaune.

Photo: Stellantis

Quant à l’habitacle, on note des coutures rouges sur le volant, la planche de bord, l’accoudoir central, le levier de vitesses et le haut des portières, des insertions en fibre de carbone sur plusieurs surfaces, des sièges sport en cuir noir et une chaîne audio Harman Kardon.

Rien ne change côté moteur par rapport à la version Veloce, cependant. La Giulia Speciale fait bon usage du quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe une puissance de 280 chevaux et un couple de 306 livres-pied par l’entremise d’une boîte automatique à huit rapports. Son accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 5,1 secondes.

« Alfa Romeo et la Ville de Montréal ont une relation empreinte de fierté et le nouveau modèle Giulia Speciale contribue à améliorer cette relation en offrant aux consommateurs une expérience de conduite inégalée et une allure attrayante unique au Canada », a déclaré Larry Dominique, patron de la marque Alfa Romeo.

Le prix de l’Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 est fixé à 71 995 $, plus les frais de transport et de preparation de 2 095 $. En attendant que les 15 exemplaires commencent à arriver chez les concessionnaires de la marque plus tard ce mois-ci, il est possible de l’admirer dans le cadre de l’événement Formule Peel qui se déroule à Montréal jusqu’à dimanche.