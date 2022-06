Plus de 75 000 $ pour le Mercedes-Benz EQB

Le premier VUS électrique de Mercedes-Benz pour le marché canadien, le nouveau EQB, arrivera chez les concessionnaires canadiens d’ici l’automne et on connaît maintenant son prix.

Disponible en une seule version, soit l’EQB 350 4MATIC, il s’affiche à partir de 75 700 $, sans compter les frais de transport et de préparation. Ceci le rend inéligible aux différentes subventions pour véhicules électriques, comme on s’y attendait.

Le Mercedes-Benz EQB est donc plus dispendieux que les Audi Q4 e-tron, Cadillac Lyriq et Volvo C40 Recharge, mais plus abordable que les Audi e-tron, BMW iX, Jaguar I-PACE et Tesla Model Y.

De la place pour sept!

Malgré ses dimensions compactes (équivalentes au GLB à essence), ce VUS se démarque avec une troisième rangée de sièges en option qui permet d’accueillir jusqu’à sept passagers. Les clients obtiennent de plus un an de recharges gratuites sur le réseau Mercedes me Charge, qui réunit des bornes de différents fournisseurs à travers le pays et comprend une fonction de paiement intégrée.

Pour ce qui est des autres chiffres importants à retenir, il y a la puissance de 288 chevaux (distribuée aux quatre roues via le système 4MATIC), une capacité de batterie utilisable de 66,5 kWh et une autonomie estimée à 419 kilomètres selon la norme WLTP. Le chiffre exact tel qu’établi par Ressources naturelles Canada sera toutefois inférieur à 400 kilomètres.

Un chargeur de 11 kilowatts est embarqué dans le véhicule. En utilisant des bornes rapides de 100 kilowatts, il est possible de ramener la batterie de 10% à 80% de sa capacité en un peu plus de 30 minutes.

Un bon guide

L’équipement de série de l’EQB 350 4MATIC inclut le système multimédia MBUX de nouvelle génération avec navigation à réalité augmentée sur un écran central et un tableau de bord numérique mesurant chacun 10,25 pouces. Un logiciel permet de déterminer le meilleur itinéraire à prendre pour maximiser l’autonomie, ce qui est pratique.

Certaines caractéristiques de sécurité telles que l’avertisseur de franchissement de ligne actif, l’avertisseur d’angle mort et le freinage d’urgence assisté actif sont également de série. Des ensembles Haut de gamme, Sport, Nuit et Conduite intelligente pourront être ajoutés pour ceux qui désirent plus de style ou de technologie.

Le Guide de l’auto a déjà eu la chance de conduire le Mercedes-Benz EQB, alors ne manquez pas notre compte rendu d’essai en vidéo.

