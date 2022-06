Combien coûte… l’Acura Integra 2023?

L'Acura Integra fait un grand retour dans l’industrie automobile. Un retour qui a beaucoup fait jaser! Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert en a fait l’essai et nous partage son compte-rendu.

« Après avoir conduit la voiture et après l’avoir examiné, c’est un produit drôlement plus sérieux que ce à quoi on s’attendait initialement », dit Antoine.

L’Acura arrive en format berline cinq portes et ne possède pas de modèles de performances comme il a déjà été proposé par le passé. De plus, l’Integra partage de nombreux éléments mécaniques et structuraux avec la Honda Civic.

Photo: Antoine Joubert

Un peu de déjà vu

« Sur le plan esthétique, c’est une voiture qui ne partage aucun panneau avec la Honda Civic. La partie avant, c’est typiquement Acura », observe le journaliste. L’avant arbore un design réussi, alors que l’arrière manque d’élégance, selon Antoine.

À bord, l’intérieur est très semblable à celui de la Civic. « On a partiellement redessiné la planche de bord pour lui donner un cachet un peu plus particulier ». En revanche, l’habitacle est plus luxueux et plus volumineux. Cela se traduit par des places arrière plus spacieuses et un coffre plus grand.

Photo: Antoine Joubert

Boîte manuelle disponible

Toutes les versions de l’Integra (base, A-Spec, A-Spec avec ensemble Elite, A-Spec Elite) sont animées par le moteur de la Honda Civic Si, soit un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre. Il produit 200 chevaux et un couple de 192 lb-pi.

« Sur la route, oui c’est une Civic, mais en même temps, on a l’impression d’avoir un peu plus de matière », remarque Antoine. Il note la bonne insonorisation et le confort relevé.

La sportive est plaisante à conduire surtout avec la transmission manuelle à six rapports. Cette version est d’ailleurs équipée d’un différentiel à glissement limité. Une boîte à variation continue (CVT) est aussi offerte.

Photo: Antoine Joubert

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de l’Acura Integra 2023… et dévoile sa gamme de prix!