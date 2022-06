Toyota Compact Cruiser EV : un concept qui fait du chemin

Toyota a présenté en décembre dernier une quinzaine de concepts de véhicules électriques qu’il compte lancer sur le marché dans les années à venir. L’un des plus intrigants à nos yeux est certainement le Compact Cruiser EV.

Un jury composé de journalistes internationaux est d’accord avec nous, lui ayant fraîchement attribué le titre de meilleur design de concept de l’année 2022 – devant d’autres remarquables finalistes comme la Polestar O2, le Volvo Concept Recharge, la Porsche Mission R, l’Audi Sky Sphere et la Lexus Electrified Sport.

Pas mal pour un constructeur qui n’est pas réputé pour ses designs excitants! Beaucoup plus axé sur la conduite hors route que le concept FT-4X de 2018, le Compact Cruiser EV nous montre à quoi pourrait ressembler un successeur du FJ Cruiser à l’ère de l’électrique.

Photo: Toyota

C’est le fruit du travail d’une équipe de designers de Toyota en Europe, qui s’est bien sûr inspirée du gros baroudeur commercialisé jusqu’en 2014. Il est plus petit, plus carré et certes plus futuriste en apparence.

Les pare-chocs massifs et doublés d’une plaque de protection (celle d’en avant se termine avec une paire de crochets de remorquage) se fondent dans les élargisseurs d’ailes en plastique qui adoptent le même fini contrastant. Idem pour les garnitures au bas de la carrosserie. Deux ensembles de roues ont été pensés, l’un plus classique et l’autre résolument moderne. Le premier ressort davantage et fait vibrer une corde nostalgique.

Photo: Toyota

L’autre caractéristique qui retient principalement l’attention est l’échelle dépliable qui donne accès au système de support sur le toit – pratique étant donné la hauteur de ce VUS. À la différence du FJ Cruiser, toutefois, le hayon s’ouvre à la verticale et non à l’horizontale puisqu’il n’a pas à transporter le pneu de secours.

Toyota n’avance aucun détail technique pour le Compact Cruiser EV et ne révèle pas son intérieur non plus, alors il faut se contenter des images de l’extérieur (que vous retrouverez toutes dans notre galerie de photos, en passant). Espérons que la compagnie donnera bel et bien suite à ce concept, idéalement plus tôt que tard. Si ce n’est pas pour la prochaine génération du 4Runner, un ajout à la gamme pour rivaliser avec le Bronco Sport serait le bienvenu.

