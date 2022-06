En vidéo : Le Guide de l’auto conduit le Nissan Rogue 2022 et son moteur à trois cylindres

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos chroniqueurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas essaient le Nissan Rogue.

Pour 2022, Nissan a ajouté un nouveau moteur à son catalogue, un moteur à trois cylindres turbocompressé qui a pour but de réduire la consommation d’essence et d’améliorer les performances. Est-ce un mandat réussi?

« Ce qui est particulier, c’est qu’on a pris un moteur existant chez Nissan et aussi chez Infiniti — le quatre cylindres turbo de 2,0 litres à compression variable. On a simplement retranché un cylindre », explique Gabriel.

Photo: Julien Amado

Plus de performances?

Le nouveau moulin produit une puissance de 201 chevaux et un couple de 221 lb-pi. Le tout est jumelé au rouage intégral et à une boîte à variation continue (CVT).

« Je me demande pourquoi Nissan, ici en Amérique du Nord, a remplacé un moteur qui faisait un bon boulot », se questionne Antoine en faisant référence au quatre cylindres 2,5 litres. Il soutient que même si le trois cylindres possède 20 chevaux de plus, les performances ne se font pas ressentir.

Autre déception, la consommation d’essence est plus grande encore. Lors de leur essai, nos journalistes ont obtenu une cote de 8,8 L/100 km, ce qui est bien plus élevé que les 7,7 L/100 km annoncés par le constructeur.

Photo: Marc-André Gauthier

Confort relevé

Mais il n’y a pas que du négatif. Antoine et Gabriel soulignent le confort relevé des sièges ainsi que la qualité d’assemblage qui a été améliorée par rapport à l’ancienne génération.

« C’est très bien construit, le comportement est très intéressant [et] c’est plus spacieux que jamais. On a travaillé sur le rapport équipement/prix chez Nissan », note Antoine. Sommairement, il s’agit tout de même un produit convaincant, mentionnent les chroniqueurs.

