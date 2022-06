Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Porsche Panamera

Les grandes berlines de luxe sont des modèles très haut de gamme qui mettent en avant leur confort de roulement princier et la beauté de leur habitacle raffiné.

Dans ce segment, les constructeurs germaniques sont des références, ne laissant aucune chance à une concurrence dépassée.

La Porsche Panamera en tête

Pour l’année 2022, c’est de nouveau la Porsche Panamera qui s’impose parmi les meilleurs achats du Guide de l’auto. La première qualité de cette berline, c’est l’immensité de son catalogue. Moteurs V6 et V8 à essence, versions hybrides rechargeables, il y en a pour tous les goûts. Et n’ayez aucune crainte concernant les performances, la « moins » puissante développe déjà 325 chevaux. Au sommet de la gamme, le modèle Turbo S E-Hybrid mise sur son V8 turbocompressé et sa motorisation électrique pour atteindre 690 chevaux!

En plus de la berline, sachez qu’une familiale baptisée Sport Turismo est également disponible. Un bon moyen de se démarquer dans le flot de VUS circulant sur nos routes. Dans l’habitacle, on retrouve évidemment des matériaux de grande qualité ainsi qu’une construction sérieuse. Cela dit, les places arrière s’avèrent un peu restreintes dans le cadre d’un usage familial.

Photo: Marc Lachapelle

Les finalistes

La deuxième position est occupée par la BMW Série 7. Une berline de grand luxe qui, à sa sortie, avait beaucoup fait jaser en raison de sa calandre proéminente. Cependant, depuis l’arrivée des BMW électriques et de la nouvelle Série 4, cette remarque est un peu tombée dans l’oubli. Comme chez Porsche, il est possible d’opter pour un modèle hybride rechargeable. Avec une puissance combinée de 389 chevaux, l’objectif n’est pas le même que celui recherché par la Panamera. Ici, il est plus question de confort et de souplesse plutôt que de hautes performances. L’autonomie affichée de 27 km est identique à celle de sa rivale.

Photo: Daniel Krause

Mais que les amateurs de belles mécaniques se rassurent, le V12 de 6 litres demeure disponible, avec une cavalerie impressionnante de 600 chevaux! Pour une expérience différente, l’Alpina B7 propose exactement la même puissance, à partir du V8 de 4,4 litres turbo.

Enfin, la dernière place de notre trio est occupée par l’Audi A8. C’est la voiture qui hérite du design le plus classique de ce groupe. Bien qu’elle ne révolutionne pas vraiment le segment, elle se distingue toujours par son confort de suspension, un habitacle superbement réalisé et des performances énergiques, en particulier la déclinaison S8.

Photo: Audi

Pour conclure, il est important de noter que nous n’avions pas encore évalué la nouvelle Mercedes-Benz Classe S au moment d’établir ce classement. Le podium pourrait donc changer pour l’année modèle 2023.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!