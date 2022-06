À la poursuite de Gilles Villeneuve : devenir une légende

Pour souligner les 40 ans de la mort de Gilles Villeneuve, Le Guide de l'auto lance la série de balados À la poursuite de Gilles Villeneuve en collaboration avec QUB Radio.

Notre journaliste Julien Amado est allé à la rencontre des personnes qui ont partagé sa vie, de Berthierville jusque chez Ferrari.

Dans le huitième et dernier épisode du balado, intitulé « devenir une légende », il est question de l'héritage laissé par Gilles 40 ans après nous avoir quittés.

Gilles Villeneuve n'a jamais été oublié et conserve une place particulière dans l'histoire de la Formule 1. Pourtant, son palmarès (6 victoires, 13 podiums et 2 pole positions) n'est pas particulièrement impressionnant. Cela n'empêche pas le pilote québécois de demeurer un pilote à part, en particulier en Italie. Notre journaliste a pu le constater directement en se rendant à Imola, lieu de sa dernière course mais aussi à Maranello dans le fief de Ferrari.

Nous avons aussi parlé du phénomène Villeneuve avec l'humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, qui est passionné par la Formule 1. Bien que ce dernier soit né plusieurs années après la mort de Gilles, sa connaissance pointue de sa carrière et son analyse méritent le détour.

