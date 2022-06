En vidéo : le tout-puissant Ford F-150 Raptor R arrive bientôt!

En dévoilant le nouveau F-150 Raptor 2021 l’an dernier, Ford a promis qu’une version encore plus puissante et redoutable allait suivre. Celle-ci portera le nom de Raptor R et tout indique maintenant qu’elle renfermera un V8 surcompressé de 5,2 litres, comme le laissaient croire les rumeurs.

Lors d’une présentation du Bronco Raptor dans le désert du sud de la Californie cette semaine, le constructeur a offert aux journalistes présents un bref aperçu de cette camionnette aux compétences extrêmes.

Voici ce que ça donne – en images et en sons – via un gazouillis du chef de la direction de Ford, Jim Farley :

Can't wait to share more details about F-150 Raptor R later this year. The V8 sounds amazing! #RaptorR pic.twitter.com/qTOxKvp1ll — Jim Farley (@jimfarley98) June 14, 2022

La guerre des dinosaures

Répliquant directement au Ram 1500 TRX de 702 chevaux, le nouveau F-150 Raptor R misera donc sur le fameux moteur Predator de la Mustang Shelby GT500. Pour le moment, on ignore s’il générera autant que les 760 chevaux de cette dernière.

En se fiant à une copie de l’étiquette de vitre qui a fait surface sur le web il y a quelques semaines, on apprend par ailleurs qu’une boîte automatique à 10 rapports, un différentiel arrière à verrouillage électronique (rapport de 4,1:1) et des pneus BF Goodrich All-Terrain KO2 de 37 pouces sont au programme. Il est également question d’amortisseurs Fox Live Valve à commande électronique.

Attendez-vous à ce que le F-150 Raptor R dispose du plus gros réservoir d’essence offert par Ford, celui de 136 litres. Naturellement, il sera plus assoiffé que le Raptor régulier, qui consomme entre 15,3 et 15,8 L/100 km en moyenne lorsque chaussé de pneus de 37 pouces – dans des conditions normales et une météo clémente, on s’entend. À titre indicatif, le Ram 1500 TRX brûle tout près de 20 L/100 km.

Bref, ce n’est vraiment pas le meilleur moment de lancer un tel monstre, aussi amusant soit-il, d’autant plus que le prix de l’essence risque fort d’atteindre de nouveaux sommets d’ici la fin de l’été. Surveillez Le Guide de l’auto dans les prochaines semaines pour ne rien manquer du dévoilement du Ford F-150 Raptor R 2023!

