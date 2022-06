Deux nouvelles versions chez Bentley pour 2023

Le confort et le luxe princiers qui font la renommée de Bentley atteignent un niveau supérieur pour l’année-modèle 2023 avec la nouvelle version Azure, disponible pour l’ensemble des véhicules du constructeur britannique.

Ce n’est pas tout à fait le summum comme avec la division de personnalisation Mulliner, mais Bentley propose une gamme de commodités qui maximisent la détente pour les passagers. Il y a aussi un objectif de sécurité derrière tout ça : la compagnie rappelle que le stress et la fatigue sont responsables de nombreuses distractions au volant et collisions sur la route.

Développés avec l’aide de neuroscientifiques, les habitacles de la gamme Azure mettent l’accent sur la qualité de l’ambiance sonore, la texture des points de contact ainsi que la couleur et l’emplacement des matériaux et de l’éclairage ambiant. Ça va jusque dans la confection des coutures, pour vous donner une idée. Les boiseries disponibles ont toutes un aspect satiné qui inspire le calme, selon Bentley.

Photo: Bentley

Chaque modèle Azure comprend des sièges avant chauffants/ventilés avec 22 réglages électriques et une fonction de massage avec six programmes différents. Le confort de roulement est optimisé par le système Bentley Dynamic Ride, qui minimise l’effet de roulis causé par la suspension dans les virages.

Les divers systèmes d’aide à la conduite proviennent de l’ensemble Touring. On retrouve même un système de vision nocturne qui détecte les piétons, cyclistes et animaux sauvages en dehors de la portée des phares à DEL du véhicule.

Photo: Bentley

Quant au design extérieur, on peut reconnaître les modèles Azure par leurs emblèmes, leur chrome brillant à l’avant et leurs roues exclusives de 22 pouces à 10 rayons. Dans le cas de la Flying Spur, un toit panoramique qui s’étend du pare-brise à la lunette arrière est inclus.

S : pour plus de sportivité

D’un autre côté, Bentley n’oublient pas ses clients qui recherchent plus de sportivité et d’agrément de conduite en ajoutant une version S, juste en dessous de la Speed.

Photo: Bentley

Prenons d’abord l’exemple du coupé Continental GT et du cabriolet Continental GTC. Un nouveau système d’échappement sport fait résonner davantage le moteur, tandis que la suspension Bentley Dynamic Ride est réglée pour une agilité supérieure. La seconde est arrimée à de nouvelles roues exclusives de 22 pouces au fini noir lustré.

Un traitement noir est aussi réservé aux calandres de même qu’aux garnitures des phares et des feux arrière. À l’intérieur, des sièges sport style S font partie du décor, qui mélange cuir et suède en plus d’intégrer une nouvelle broderie S apportant plus de contraste. Enfin, l’instrumentation devant le conducteur possède un affichage plus axé sur les performances.

Photo: Bentley

Ici, seul le V8 de 4,0 litres produisant 542 chevaux est disponible, donc oubliez le moteur W12 qui génère 650 chevaux. Toutefois, avec la Flying Spur S, les clients ont le choix entre le V8 et le groupe hybride rechargeable (certains marchés seulement).

En vidéo : Essai routier des Bentley Flying Spur et Bentayga 2022