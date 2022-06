En studio : Baisse de popularité pour le RAM 1500?

Dans ce nouvel épisode En studio, nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question suivante : est-ce que le RAM 1500 serait en baisse de popularité auprès des consommateurs?

« En 2023, ça fera 15 ans qu’on commercialise le RAM qu’on appelle aujourd’hui Classic », explique Antoine. Cette itération a d’ailleurs connu énormément de succès et elle est vendue parallèlement avec la nouvelle mouture du RAM.

« On a lancé une nouvelle génération pour l’année-modèle 2019, qu’on continue de commercialiser — qui est un produit sérieux — mais qui coûte tellement plus cher », mentionne Antoine.

Avec son prix plus dispendieux, le chroniqueur croit qu’il s’agit de la raison principale qui a freiné l’achat de ce véhicule pour de nombreux automobilistes.

Rôle intermédiaire

« Alors, le RAM Classic, on l’a conservé, parce qu’on n’avait pas de camionnette intermédiaire à offrir à la clientèle, donc pas de Ranger, de Colorado, de Tacoma [ou] de Frontier ». Par conséquent, le constructeur a simplifié la gamme du RAM Classic.

Stellantis a retiré les moutures plus huppées du Classic pour faire place aux déclinaisons plus « utilitaires ». Ainsi, il possède 5 variantes (incluant trois choix de cabines, deux longueurs de caisse et deux types de moteurs).

« Ces camionnettes-là, au prix où elles sont vendues en ce moment, sont très alléchantes et connaissent plus de succès au Canada que le RAM (DT) de nouvelle génération », conclut Antoine.

