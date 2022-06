La Nissan Altima change d'allure pour 2023

La berline intermédiaire Nissan Altima profite d’une mise à jour pour l’année-modèle 2023. Les premiers exemplaires arriveront chez les concessionnaires cet automne avec un design modernisé, une sécurité rehaussée et un intérieur plus techno.

La gamme comprendra désormais quatre versions : S, SR, SR Premium et Platine, toutes dotées d’un rouage intégral encore une fois.

Un peu plus de gueule

Sur le plan stylistique, on retient principalement le nouveau look de la calandre V-Motion, qui domine encore plus la partie avant de la voiture. Les versions SR adopte un fini spécial « chrome noir » qui les distingue des autres. Les phares à DEL sont maintenant inclus de série avec des clignotants intégrés dans les feux de jour.

Photo: Nissan

La palette de couleurs gagne un gris éthos, tandis que deux jolis nouveaux modèles de roues en alliage de 19 pouces sont disponibles pour les versions SR et Platine.

Grand écran

L’habitacle de la Nissan Altima 2023 n’est pas en reste puisqu’il reçoit de nouvelles finitions pour la planche de bord et un nouveau revêtement en tissu à double couture dans les modèles SR.

Une belle surprise est ce grand écran couleur HD de 12,3 pouces qui se dresse au centre, comme à bord du VUS pleine grandeur Armada. Affichant une meilleure résolution d’image, il s’ajoute dans les deux versions les plus haut de gamme de l’Altima et s’accompagne du système de navigation porte-à-porte de Nissan, des fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi que d’un chargeur de téléphone sans fil.

Photo: Nissan

Sécurité accrue

Rien ne change côté moteur : le quatre cylindres de 2,5 litres développe toujours une puissance de 182 chevaux et un couple de 178 livres-pied via une boîte de vitesses à variation continue et un rouage intégral.

Par contre, pour 2023, le système d’aide à la conduite ProPILOT de Nissan est offert de série sur toutes les versions sauf celle de base. Il utilise une caméra et un radar orientés vers l'avant, des capteurs et un module de commande électronique pour permettre une conduite semi-autonome sur l’autoroute quand les conditions s’y prêtent. Il peut également ralentir la voiture jusqu'à un arrêt complet et la maintenir en place pendant les situations d'embouteillage.

Photo: Nissan

Aussi pour 2023, ce que Nissan appelle son « Bouclier de sécurité à 360 degrés » figure de série sur toutes les versions de l'Altima. Cette suite de dispositifs comprend le système de freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons, le freinage automatique en marche arrière, la détection de sortie de voie, l’avertisseur d’obstacle dans l'angle mort, l'alerte de circulation transversale et l'assistance aux feux de route.

L'avertisseur de collision avant intelligent et l’alerte de somnolence du conducteur se retrouvent également dans toutes les Altima.

Les prix de la Nissan Altima 2023 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente cet automne, mais attendez-vous à une légère hausse. À titre de référence, le modèle 2022 se vend à partir de 32 568 $, transport et préparation inclus.

