Jeep Cherokee d'occasion : voici ce qu'il faut savoir

Le Jeep Cherokee est l’un des plus vieux VUS compacts sur le marché, sa génération actuelle datant de l’année-modèle 2014. Il continue toutefois de se démarquer avec ses bonnes capacités hors routes, surtout en version Trailhawk, et son V6 atmosphérique de 3,2 litres en option – une rareté dans la catégorie – qui permet de remorquer des charges allant jusqu’à 4 500 livres.

Le mystère plane toujours quant à l’arrivée d’une nouvelle génération. Certaines rumeurs évoquent le milieu de la décennie, ce qui est encore loin. Bref, si vous envisagez un Jeep Cherokee d’occasion, il ne se démodera pas du jour au lendemain.

Maintenant, qu’en est-il de ses faiblesses et des points à surveiller avant de prendre la décision d’en acheter un? Nous allons nous y attarder ici, mais avant d’aller plus loin, sachez que la mise à jour la plus importante apportée au Cherokee date de l’année-modèle 2019. Vous le reconnaîtrez facilement par sa devanture plus conventionnelle avec des phares plus élégants.

Photo: William Clavey

Espace limité

Le plus gros point faible de ce VUS compact demeure sans doute son volume intérieur, moins généreux que celui de la concurrence. Le dégagement aux places arrière déçoit tout comme l’espace de chargement, handicapé par un seuil de coffre beaucoup trop haut. Pas idéal pour la famille, toujours en comparaison avec la concurrence.

À l’avant, la surabondance des éléments en plastique et la disposition des commandes laissent à désirer. En outre, l’épaisseur des montants du pare-brise compromet la visibilité sur la route.

Photo: William Clavey

Trois mécaniques, un seul véritable choix

Le Jeep Cherokee a l’avantage d’offrir plusieurs mécaniques, mais une seule s’impose vraiment. Le petit quatre cylindres de 2,4 litres qui développe environ 180 chevaux s’est longtemps avéré insuffisant et grognon sous le capot du Cherokee. Il convient uniquement si vous n’êtes pas du genre pressé de rentrer à la maison ou si l’économie d’essence vous importe plus que tout.

La deuxième option est le V6 Pentastar de 3,2 litres (271 chevaux) mentionné en introduction. Il a su faire ses preuves et livre un rendement d’une grande douceur. Évidemment, ce moteur a plus gros appétit que le quatre cylindres, mais vous pourrez maintenir une moyenne de consommation d’environ 11 L/100 km.

Photo: William Clavey

Depuis 2019, il y a aussi un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres (270 chevaux). Or, celui-ci se révèle bruyant et pas aussi fiable que le V6, nécessite le meilleur carburant qui soit et coûte assurément plus cher à entretenir et à réparer en cas de bris. C’est un choix risqué, d’autant plus qu’il n’offre aucun réel avantage par rapport au V6.

Des propriétaires satisfaits

Les propriétaires de Jeep Cherokee à qui nous parlons sont généralement satisfaits de leur véhicule. Bien sûr, les problèmes de boîte de vitesses des modèles 2014-2015 ont été sérieux. Toutefois, si vous penchez vers un exemplaire récent, la question de la fiabilité ne se pose pas tellement.

Photo: William Clavey

Dernier point non négligeable à mentionner : le Cherokee fait partie des 10 véhicules avec une longue liste de rappels que nous vous avons présentés il y a deux ans. Il en compte une trentaine au Canada, imaginez! C’est donc important de s’assurer que les correctifs recommandés par Jeep ont tous été effectués avant d’acheter et, bien sûr, que l’inspection mécanique ne fasse ressortir aucun problème majeur.

