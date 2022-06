En vidéo : Le Guide de l'auto conduit le BMW iX M60 2023

Le journaliste du Guide de l’auto Julien Amado s'est rendu en Allemagne pour conduire le nouveau VUS électrique de BMW dans sa vocation la plus sportive, le iX M60 2023.

« C’est un véhicule qui se place au sommet de la catégorie et au sommet de la gamme iX », explique Julien. Le modèle à l’essai affichait un prix sous la barre des 125 000 $. Par conséquent, le iX ne sera évidemment pas admissible aux subventions gouvernementales.

Par ailleurs, Julien apprécie la conception de l’habitacle. Il souligne également la qualité de la finition et la variété des matériaux. La fonction de simulation du son moteur rajoute une ambiance agréable et elle peut être désactivée.

Photo: BMW

Puissant, mais pesant

« En ce qui concerne les capacités dynamiques, c’est un véhicule avec une direction qui est quand même précise. [Son] train avant est assez mordant et les pneus offrent une bonne adhérence ». En revanche, la pesanteur du iX — plus de 2 600 kg – nuit à la tenue de route en courbe.

Photo: BMW

De plus, la puissance s’élève à 610 chevaux et le couple à 811 lb-pi. Sa batterie de 111,5 kWh lui confère une autonomie estimée à 450 kilomètres. « Avec [une borne] de 200 kW de puissance, on peut récupérer 150 kilomètres en 10 minutes ou alors passer de 10 à 80 % de la charge en 35 minutes environ », conclut le journaliste.

