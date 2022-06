Un designer québécois réinvente la voiture chinoise

La jeune marque de voitures Lynk & Co, qui appartient au géant chinois Geely, vient de dévoiler un concept spectaculaire et très futuriste appelé The Next Day. Rien de tel ne sortira d’une usine de production dans un avenir rapproché, mais si on vous en parle, c’est parce que son design est signé par un Québécois.

Ce Québécois, c'est Simon Lamarre. Diplômé en design industriel à l’UQAM, il a commencé sa carrière chez Saab, puis chez Volvo où il s’est surtout fait connaître grâce à la conception de la Volvo C30, une compacte à trois portes qui était sur notre marché de 2008 à 2013.

Après 20 ans de services, Simon Lamarre a quitté son poste pour rejoindre Geely qui, de son avis, est devenu en peu de temps la « marque numéro un » en Chine.

Pour le concept The Next Day, qui prend la forme d’une voiture très élancée de grand tourisme, il a imaginé quatre portières papillon… à ouverture inversée! Le design en mandoline au bas de la partie avant est reproduit par les roues surdimensionnées, tandis que la partie arrière fuyante intègre un aileron actif et une barre de lumière pleine largeur.

Photo: Simon Lamarre/LinkedIn

Sous le toit de verre se trouve un habitacle avec une finition « bois-denim », beaucoup de velours bleu foncé et des sièges avant zéro gravité. Les places arrière consistent en deux baquets profonds et enveloppants.

Il faut savoir que ce concept de Lynk & Co est conçu pour la conduite autonome de niveau 4, intégrant une multitude de capteurs et une technologie de détection au laser (lidar). Le volant et l’immense interface numérique se rétractent quand le conducteur n’est pas en contrôle du véhicule.

Photo: Simon Lamarre/LinkedIn

Des motorisations hybride et hybride rechargeable seraient offertes. Pour ce qui est des performances, il est question de sprints de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes.

Admirez l’œuvre de Simon Lamarre dans notre galerie de photos!

En vidéo :notre essai du VUS chinois Imperium SEV