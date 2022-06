En vidéo : Le Guide de l'auto conduit la Mercedes-Benz Classe C 2022

Sur les routes secondaires de la région de la vallée de la rivière Hudson dans l’État de New York, le chroniqueur du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a pu essayer la Mercedes-Benz Classe C de nouvelle génération.

« Avec cette nouvelle génération, Mercedes-Benz entend donner une personnalité plus sportive à la voiture », explique Gabriel. Sur le plan esthétique, la partie avant lui confère une allure plus dynamique surtout avec le bossage sur le capot, poursuit le journaliste.

La Classe C possède aussi de plus grandes dimensions, notamment en ce qui a trait à la longueur et à l’empattement du véhicule. Par conséquent, Gabriel note un habitacle plus spacieux pour les occupants.

Un quatre cylindres au menu

« La grosse nouvelle pour ce modèle, c’est sa motorisation. On parle ici d’un quatre cylindres de 2,0 litres qui est turbocompressé, mais on retrouve aussi un système d’hybridation légère », mentionne Gabriel.

Le moteur développe 255 chevaux de puissance. Ajoutez à cela 20 chevaux de plus grâce au système électrique de 48 volts. La fonction « overboost » pour le turbo permet d’augmenter la cavalerie de 27 chevaux sur une période de 30 secondes.

Ainsi, la puissance totale s'élève à 302 chevaux et le tout est jumelé à une transmission à neuf rapports. Le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en 6 secondes, selon le constructeur, et la Classe C a une vitesse de pointe de 210 km/h.

Confort typique à Mercedes

« Pour ce qui est du comportement routier, c’est typiquement Mercedes-Benz, c’est-à-dire que c’est une voiture qui met un peu plus l’accent sur le confort [et] sur le luxe que sur la dynamique ».

Le chroniqueur souligne également la précision de la direction et le bon équilibre confort/comportement routier.

