Lexus RX 2023 : nouveau style et version hybride rechargeable

C’est à Plano au Texas que Lexus a dévoilé la cinquième génération du RX. Le Guide de l’auto s’est déplacé pour assister à cette présentation très attendue.

Véhicule utilitaire sport intermédiaire de luxe, le Lexus RX est hautement important pour Lexus au Canada puisqu’il y est le véhicule le plus populaire de la marque en plus d’y être assemblé.

Mentionnons d’emblée que le nouveau RX repose sur la plateforme GA-K. Comparativement à la génération sortante, il profitera d’un centre de gravité plus bas, d’un empattement allongé de 60 millimètres et d’une masse totale réduite de 90 kilogrammes.

Si le RX a largement fait jaser ces dernières années sur le plan stylistique en raison notamment de sa calandre rappelant la forme d’un sablier, le modèle de nouvelle génération ne fera assurément pas l’unanimité. On vous laisse juger par vous-même.

Vive l’hybride… et l’hybride rechargeable!

Parmi les nouveautés les plus importantes, notons l’arrivée d’une version hybride rechargeable. À l’instar du NX, le RX est décliné en une nouvelle version hybride rechargeable baptisée 450h+. Malheureusement, le constructeur n’a divulgué aucun détail en lien avec cette version qui sera assurément prisée par les consommateurs d’ici. Tout comme le NX 450 h+, on peut imaginer qu’il aura droit au moteur à essence de 2,5 L ainsi qu’à la batterie de 18,1 kWh. Malheureusement, il faudra patienter pour connaître l’autonomie électrique et les autres détails techniques.

Photo: Lexus

En plus de la version hybride rechargeable, Lexus continue d’offrir une version hybride traditionnelle avec le RX 350h. Or, plutôt que de jumeler l’hybride à un V6 comme c’était le cas jusqu’à présent, on fait désormais appel à un moteur à quatre cylindres de 2,5 L. La puissance est réduite de 308 à 246 chevaux. Cela dit, on annonce une cote de consommation de 7,1 L/100 km.

Quant au RX 350 à essence, il hérite du moteur turbocompressé de 2,4 L qui développe 275 chevaux. Le moteur V6 de 3,5 litres qui équipe le modèle de génération sortante est abandonné pour 2023.

Le RX 350h a droit à une transmission à variation continue alors que le RX 350 profite plutôt d’une boîte automatique étagée sur huit rapports.

Sur le plan des nouveautés, notons également l’ajout du RX 500h F Sport Performance. Cette version allie le moteur turbocompressé de 2,4 L à la technologie hybride. Le tout est bon pour 367 chevaux et 406 livres-pied. Lexus assure qu’il puisse boucler le 0 à 100 km/h en aussi peu que 6,1 secondes.

Pas moins de sept niveaux d’équipement sont proposés : Premium, Luxury, Ultra-Luxury, Executive, F SPORT 1, F SPORT 2 et F SPORT 3.

Photo: Lexus

Nouveautés à bord

Tout comme par le passé, le Lexus RX se démarque par son aménagement intérieur décliné en une panoplie de teintes. La nouvelle génération du modèle peut également être équipée du système d’infodivertissement jumelé à un écran tactile de 14 pouces. Notez que l'ancien pavé tactile positionné entre les deux sièges est abandonné au profit d'un écran tactile plus conventionnel. Enfin!

Photo: Lexus

Sur le plan de la sécurité, Lexus ne lésine pas avec la suite Lexus Safety System+ 3.0. Cette dernière comprend notamment l’assistance précollision, la détection des piétons et l’alerte anti-louvoiement.

La mise en vente du Lexus RX 2023 est prévue pour la fin de la présente année. Pour le moment, Lexus n’a fait aucune mention de la version L du RX, qui était caractérisée par une troisième rangée de sièges.

