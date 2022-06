À la poursuite de Gilles Villeneuve : la première victoire à Montréal

Pour souligner les 40 ans de la mort de Gilles Villeneuve, Le Guide de l'auto lance la série de balados À la poursuite de Gilles Villeneuve en collaboration avec QUB Radio.

Notre journaliste Julien Amado est allé à la rencontre des personnes qui ont partagé sa vie, de Berthierville jusque chez Ferrari.

Dans le cinquième épisode du balado, intitulé « Le champion du peuple », il est question de l'arrivée de Gilles chez Ferrari. Après beaucoup d'efforts, il est désormais pilote de Formule 1 dans l'écurie la plus prestigieuse du monde. Mais ses débuts avec le constructeur italien ne se passent vraiment pas comme prévu. Abandons, accidents, le début de l'année 1978 est difficile pour Gilles. C'est d'autant plus flagrant que son coéquipier Carlos Reuteman se montre plus rapide et constant que lui.

La presse italienne critique sévèrement le pilote québécois, et se demande s'il a vraiment ce qu'il faut pour courir dans les ligues majeures. Gilles va répondre de la plus belle des manières, avec une victoire obtenue devant son public, à seulement 80 kilomètres de Berthier où il a grandi. Une course mémorable, que vous pouvez revivre comme si vous y étiez grâce à nos archives.

À la poursuite de Gilles Villeneuve est une série de balados qui retrace la carrière du célèbre pilote québécois. Les premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur QUB Radio et sur toutes les autres plateformes de balados. Si vous avez manqué les premiers épisodes, vous pouvez les retrouver en cliquant ici.