Un six cylindres biturbo bientôt dans les camions et VUS de GM?

Est-ce que General Motors suivra l’exemple de ses grands rivaux en introduisant un moteur à six cylindres avec double turbocompresseur dans ses camionnettes et gros VUS? Il semble que oui.

Bien que la décision soit loin d’être finalisée, le site GM Authority dit avoir appris de ses sources qu’un tel moteur est présentement envisagé par le constructeur. Il serait d’une conception similaire au quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres qui est disponible dans les Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500.

Les autres options mécaniques qui accompagnent ces modèles à l’heure actuelle sont des V8 de 5,3 et 6,2 litres ainsi qu’un six cylindres turbodiesel de 3,0 litres.

Photo: General Motors

Du côté de Ford, on connaît bien sûr les V6 EcoBoost allant de 2,7 à 3,5 litres, qui sont utilisés à toutes les sauces ou presque. Pour sa part, Stellantis a récemment inauguré le moteur Hurricane, capable de produire jusqu’à 510 chevaux et 500 lb-pi de couple dans le Jeep Grand Wagoneer (420 chevaux et 468 lb-pi dans le Wagoneer). Il aboutira également dans le Ram 1500 tôt ou tard.

N’oublions pas le Toyota Tundra, dont la nouvelle génération a abandonné le V8 au profit d’un V6 biturbo de 3,5 litres.

Photo: Julien Amado

GM propose déjà des V6 biturbo, mais uniquement dans ses voitures de marque Cadillac. Pensons à celui de 3,0 litres des CT5 et CT5-V de même qu’à l’autre de 3,6 litres dans la CT4-V Blackwing. Aller dans cette voie pour les camionnettes pleine grandeur et certains VUS Chevrolet et GMC serait logique, sans oublier bien sûr le Cadillac Escalade.

Certes, continuer à développer les V8 est une autre possibilité, mais comme le souligne GM Authority, avec un quatre cylindres turbocompressé qui génère presque autant de couple que le V8 atmosphérique de 6,2 litres (420 lb-pi contre 460), ça commence à devenir de moins en moins pertinent.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des camionnettes pleine grandeur