En vidéo : de Montréal à Québec à bord du Toyota bZ4X 2023

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a raconté son périple de Montréal à Québec à bord du Toyota bZ4X 2023, qui n’a pas été de tout repos.

Mais d’abord, Antoine a décrit la vocation du nouveau VUS 100% électrique de Toyota. « C’est ce qu’on appelle un véhicule de conformité. Ça prenait un véhicule électrique chez Toyota », explique Antoine. Il poursuit en mentionnant que la voiture a été développée conjointement avec Subaru qui a lancé parallèlement le Solterra.

« On ne réinvente pas la roue, on vient s’arrimer à ce que propose la [concurrence] présentement et on est directement dans la mire d’une Hyundai IONIQ 5 ou d’une Kia EV6 », dit-il. Par ailleurs, l’autonomie de la version à deux roues motrices s’élève à 406 kilomètres, alors que celle de la mouture à traction intégrale se place à 367 km.

Photo: Toyota

Et le trajet?

La fin de semaine dernière — à cause des forts vents — de nombreux foyers Québécois ont perdu leur alimentation en électricité, ce qui a été le cas de notre chroniqueur. Malheureusement, cela l'a empêché de recharger le bZ4X avant d’effectuer son voyage de la rive-nord de Montréal à Québec.

Antoine a dû faire deux arrêts afin de recharger la batterie pour avoir suffisamment d’autonomie. « Je pars (du premier arrêt, NDLR) et je me rends compte que [l’autonomie] baisse pas mal plus rapidement que prévu, si bien que rendu à Donnacona, je réalise que je n’en aurai pas assez », raconte le chroniqueur.

Photo: Toyota

C’est ainsi qu’Antoine charge le bZ4X pour une deuxième fois à l’aide d’une borne de 50 kW. Enfin arrivé à destination, le tableau de bord affichait qu’il ne restait que 2 kilomètres d’autonomie.

Pour tous les détails concernant le périple d’Antoine et le Toyota bZ4X 2023, écoutez la vidéo au haut de cet article.

À voir aussi : les Subaru Solterra et Toyota bZ4X débarquent chez nous en 2022