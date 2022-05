Mercedes-Benz Vision AMG : le futur électrique d’AMG

À quoi ressembleront les voitures sport électriques de Mercedes-AMG dans le futur? Le constructeur allemand nous en donne un aperçu avec le dévoilement du spectaculaire concept Vision AMG.

Le véhicule reprend les principes de base d’un autre concept présenté plus tôt cette année : le Vision EQXX revendiquant une autonomie de plus de 1 000 km. Silhouette longue et basse à l’aérodynamisme exceptionnel, empattement long et porte-à-faux avant très court, ailes musclées et roues surdimensionnées, il se démarque ensuite avec une calandre fermée à barres illuminées et des phares imitant l’étoile à trois pointes de Mercedes-Benz.

L’extérieur semble fait d’un seul et même bloc, les joints étant le plus discret possible, tandis que les vitres latérales et arrière sont recouvertes du même fini argent aluminium que la carrosserie. Au fait, les couleurs sont inspirées de l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas.

La partie arrière en pointe est accentuée par une longue et mince bande à DEL en guise de feux et, plus bas, le pare-chocs profondément sculpté encastre six tubes cylindriques lumineux donnant l’impression de sorties d’échappement qui crachent le feu. N’oublions pas l’aileron actif.

Tout est poussé à l’extrême afin de soulever les passions des amateurs de performance, car c’est l’essence même d’AMG, si vous nous permettez ce jeu de mots. Une toute nouvelle plateforme appelée AMG.EA, présentement en développement dans les installations d’Affalterbach, sert de fondation au concept mais aussi aux modèles de production qui verront le jour à compter de 2025.

Comme il s’agit davantage d’une étude de style, le constructeur ne montre pas l’intérieur de la voiture et ne fournit aucun chiffre sur les performances. Cependant, on sait que le Vision AMG propose quatre places très spacieuses et renferme une motorisation dite à flux axial, l’œuvre de la filiale YASA de Mercedes-Benz, afin de générer une puissance « substantiellement supérieure » à des moteurs électriques conventionnels. Ça promet!

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à notre galerie de photos pour admirer le concept Vision AMG sous tous ses angles.

