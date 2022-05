Étude : les véhicules plus chers tendent à faire de mauvais conducteurs

C’est la Semaine nationale de la sécurité routière (17 au 23 mai) et on s’est demandé : à quel point le type de véhicule que l’on conduit influence-t-il notre comportement et nos bonnes manières sur la route? Une étude publiée dans le Journal of Transport & Health laisse entendre que des véhicules plus gros, plus rapides et plus dispendieux tendent à faire de plus mauvais conducteurs.

Des chercheurs basés à Las Vegas ont d’abord essayé de voir s’il y avait un lien quelconque entre le genre ou la couleur de la peau des piétons et l'attitude des automobilistes envers eux lorsqu’ils tentent de traverser une rue dans une zone à vitesse limitée. Conclusion : les deux critères n'ont pas un impact particulièrement significatif.

Mais en voyant que seulement 129 véhicules sur les 461 observés se sont arrêtés pour laisser passer le piéton, les auteurs de l’étude ont creusé la question et en sont arrivés à un constat frappant. Selon eux, chaque augmentation de 1 000 $ du prix du véhicule réduit de 3% les chances que le conducteur fasse preuve de courtoisie et laisse passer un piéton.

Ceci survient alors que le nombre de piétons tués sur les routes américaines continue d’augmenter de façon alarmante, même avec la pandémie qui a entraîné moins de circulation. C’est la même chose chez nous, déplore l’organisme Piétons Québec.

Photo: Piétons Québec

Au-delà du prix, est-ce que le modèle de véhicule fait une différence? L’étude en question ne le mentionne pas spécifiquement. Par contre, un article publié en début d'année par l’école de commerce française IÉSEG affirmait que plus un conducteur se sent en sécurité dans son habitacle, plus il a tendance à prendre des risques, à freiner tard, à accélérer brusquement, à dépasser les vitesses limites.

Les plus gros véhicules, notamment les VUS, étaient ainsi pointés du doigt, sans parler de leur risque plus élevé de causer des blessures graves ou un décès lors d’une collision.

En ce qui nous concerne, le choix d’un véhicule est une affaire bien personnelle qui dépend de différents besoins. Que l’on conduise une petite voiture économique ou un VUS de luxe pleine grandeur, la prudence et la courtoisie sont toujours essentielles sur la route. Et il faut se rappeler que les nombreuses technologies d’aides à la conduite ne remplacent pas la vigilance et le gros bon sens au volant.

