Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Porsche Taycan

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Nous avons décidé de scinder la catégorie des véhicules électriques en plusieurs parties distinctes. Le segment qui nous intéresse ici regroupe les véhicules les plus chers du marché, les électriques de luxe. Cela dit, le marché n’étant pas encore suffisamment développé, nous avons décidé de garder les berlines et les utilitaires sport dans une même catégorie pour 2022.

La Porsche Taycan se démarque

Il s’agit donc d’un classement un peu hétérogène, dans lequel la Porsche Taycan tire son épingle du jeu. Première voiture 100% électrique vendue par le constructeur allemand, elle se décline en deux versions différentes. Une berline avec la Taycan et une approche plus familiale avec la Turismo. Selon vos goûts, il est possible d’opter pour la Sport Turismo, plus sportive, ou la Cross Turismo au design plus aventurier avec notamment des extensions en plastique non peint.

Photo: Porsche AG

Selon le type de carrosserie retenu, on peut se procurer un modèle 4, 4S, GTS, Turbo ou Turbo S, avec des performances qui grimpent à chaque palier, comme toujours chez Porsche. Il est amusant de constater qu’un véhicule électrique porte l’appellation Turbo, les Taycan étant évidemment dépourvues d’un vrai turbocompresseur.

On retrouve une boîte de vitesses à deux rapports accouplée au moteur arrière, un choix technique plutôt rare dans l’industrie. Quelle que soit la mouture retenue, sachez que les accélérations comme les reprises sont très énergiques. Et avec les modèles Turbo ou Turbo S, on entre dans une autre dimension.

Les Taycan se placent au sommet de la catégorie, avec une tenue de route efficace et une conduite inspirée, en dépit d’un poids élevé. La qualité de finition de l’habitacle fait également partie des points forts, surtout quand on la compare à la voiture qui se classe derrière elle.

Photo: Porsche AG

Les finalistes

C’est la Tesla Model S qui occupe la deuxième marche du podium. Une voiture déjà âgée, souvent critiquée pour sa qualité de finition inégale, mais dont les mises à jour régulières lui permettent de rester dans le coup. Il est aussi important de mentionner que Tesla est le seul constructeur à profiter d’un réseau de recharge dédié et plus rapide que la majorité des bornes rapides disponibles au Québec.

En outre, le constructeur américain possède la meilleure intégration technologique du marché, avec un système d’infodivertissement évolué. Le fait de pouvoir disposer de mises à jour ponctuelles est également un atout. Une caractéristique inaugurée par Tesla il y a 10 ans, et que ses rivaux mettent en place depuis peu de temps.

Photo: Tesla

Comme la Taycan, la Model S vous catapulte à la moindre sollicitation de l’accélérateur, peu importe la version retenue. Mention spéciale pour le modèle Plaid, capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes! Tesla propose une tenue de route efficace et un centre de gravité très bas, mais une direction moins précise et un toucher de route moins abouti que Porsche.

Enfin, la dernière position de ce trio de tête revient à l’Audi e-Tron, un VUS plus volumineux que les deux berlines qui le devancent. Pour suivre la mode des VUS coupés, l’Audi e-tron peut être commandé en version classique ou Sportback pour ceux qui préfèrent une partie arrière plus fuyante.

Les accélérations sont vigoureuses, surtout quand on sait qu’il pèse lourd sur la balance (presque 2 600 kg). Dommage que son autonomie soit trop réduite comparée à une concurrence mieux armée.

Photo: Tobias Sagmeister

